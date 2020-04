Huncutka és a kézmosás

Sziasztok! Az jutott az eszembe, hogy még nem is mondtam nektek, milyen fontos a kézmosás! Főleg most, amikor a koronavírus ellen harcolunk. Aztán az is eszembe jutott, hogy biztosan nem kell nektek ezt mondani, hiszen tudjátok ti azt, hogy a tiszta kéz, a tiszta környezet elengedhetetlen ennek a fránya vírusnak a legyőzéséhez. Mert már jó lenne, ha minden visszatérne a régi kerékvágásba. Ti hogy bírjátok az otthonlétet? Mi mindent csináltok? Mindennap tanultok, vagy megvárjátok az egész heti leckét? Én mindig csinálok valamit, így gyorsan eltelik a nap, és nem is halmozódik fel a sok-sok tanulnivaló.

Meséljetek nekem, hogy nálatok miként telnek a napok. De rajzolhattok is, csak ne feledjétek, hogy mindent a huncutka@vasarnap.com e-mail címre küldjetek, hogy eljusson hozzám!

Legyetek jók!

Huncutka

Így kell helyesen kezet mosni!