A gólpasszt adó fényképész és más történetek

1. A fotós is beszállt

Az első világbajnokságot Uruguayban rendezték 1930-ban, s volt ott minden: lábtörés, tömegverekedés, halálos fenyegetés és bírói csalás is. Az Uruguay–Jugoszlávia elődöntőben például a hazaiak egyik gólja előtt a labda egy fényképészről pattant vissza a pályára. A bíró nem sokat teketóriázott – és megadta a gólt. Merte volna nem megadni! A puskaporos hangulatra jellemző, hogy némely meccsen szuronyos katonák cirkáltak a stadionban, a vb-döntő játékvezetője pedig, a belga Langenus gyorsan 10 ezer dolláros életbiztosítást kötött – biztos, ami biztos alapon.

2. A mezítlábas futballista

Az 1938-as világbajnokság egyik legemlékezetesebb mérkőzése a Brazília–Lengyelország (6:5) volt. A braziloknál az a Leonidas vitte a prímet, akit ruganyos mozgása miatt gumiembernek neveztek. Mivel cipője állandóan beleragadt a sárba, a második félidőben elhajította a futballcsukát, és mezítláb driblizett tovább. Mesterhármasig jutott.

3. Álruhában menekült az edző

1950-ben a házigazda brazilok voltak a vébé nagy esélyesei, s az utolsó meccsükön (Uruguay ellen) a döntetlen is elég lett volna nekik az aranyéremhez. A 200 ezer férőhelyes Maracana már délre megtelt. Brazília – a papírformának megfelelően – megszerezte a vezetést, 1:0, Rió ünnepelt, és botor módon ünnepeltek a szervezők is: nem várták meg a meccs végét, az aranyérmekbe előre bevésették a brazil játékosok neveit. Uruguay azonban egyenlített, 1:1. Semmi baj, gondolták a brazilok. Csakhogy Uruguay megszerezte a győztes gólt is, 1:2! Kész, vége. Döbbent csönd, szívrohamok a nézőtéren. Brazília kikapott, s a meccs utáni káoszban a brazil szövetségi kapitány, Flavio Costa álruhában menekült el a stadionból.

4. Argentin bukta

Az 1958-as vébén tűnt fel Pelé, a „fekete gyöngyszem”, talán ezért is emlékeznek kevesebben arra, hogy azon a világbajnokságon Csehszlovákia 6:1-re legyőzte Argentínát, ami máig az argentin futball történetének legsúlyosabb veresége a vébéken.

5. Karikalábak

A jobb lába hat és fél centivel volt rövidebb a balnál. Ő volt Garrincha, a brazilok sztárja, aki az 1962-es vébén ördöngös cseleivel úgy szlalomozott a védők között, mintha csak gúlákat kerülgetett volna. Garrincha őstehetség volt, de botrányai idővel elhomályosították sikereit, s végül 49 évesen halálra itta magát.

6. A legvitatottabb gól

Az 1966-os Anglia–NSZK vb-döntőben az angol Geoff Hurst lövése után a labda a felső lécről pattant le. A kérdés csak az, hogy hová. A németek szerint a gólvonal elé, az angolok (és Tofik Bahramov partjelző) szerint a gólvonal mögé. A partjelző szava döntött, a gól ért, Anglia világbajnok lett.

7. Apa, fia

Volt egy család, amelyből az apa és a fia is szerepelt a világbajnokságon – de más-más válogatott mezében! Az apa (Martin Vantorla) Spanyolországot képviselte 1934-ben, a fiú (José Vantorla) pedig Mexikót 1970-ben.

8. Rensenbrink pechje

Az 1978-as Argentína–Hollandia döntő utolsó másodperceiben, 1:1-es állásnál a holland Rob Rensebrink került helyzetbe. Ha belövi, Hollandia a világbajnok, ő pedig a gólkirály. Kapufa lett. Ennyin múlott. Az argentinok fellélegeztek, s a hosszabbításban megnyerték a meccset.

9. Isten keze?

Az 1986-os vébé legszebb jelenete az volt, amikor Diego Maradona a saját térfeléről indulva végigcselezte a fél angol válogatottat, és úgy lőtt gólt. A legcsúnyább jelenet pedig az, amikor kézzel ütötte a labdát az angol kapuba. „Isten keze volt” – mentegetőzött utóbb. A mez, amelyet Maradona viselt az angolok elleni meccsen, idén tavasszal 9,3 millió dollárért kelt el egy árverésen.

10. A meggyilkolt hátvéd

Az 1994-es világbajnokság előtt titkos esélyesként emlegették Kolumbiát, amely veretlenül jutott ki, csakhogy a vébén a sorsdöntő, USA elleni csoportmeccsen Andrés Escobar öngólt vétett, Kolumbia kiesett – Escobart pedig tíz nappal később agyonlőtték, vélhetően a kolumbiai sikerre nagy tételben fogadó, s a vereséggel sokat bukó drogbárók megbízásából. A tragikus sorsú hátvéd temetésén 120 ezer ember vett részt.

11. Zidane rövidzárlata

A francia Zinedine Zidane volt a 2006-os vébé legjobbja, de a döntőben – pályafutása utolsó mérkőzésén – nem bírta idegekkel az olasz Marco Materazzi folyamatos provokációit, és lefejelte ellenfelét, amiért piros lapot kapott, Franciaország pedig elvesztette a finálét.

A cikk a Vasárnap családi magazin 2022. november 15-i számában jelent meg.

