Új „easy rider” életérzés, új veszélyek. Az elektromos rollerezés 12 pontja

Kezdetben főként a nagyvárosokban jelentek meg az e-rollerek, ahol a zsúfolt közlekedés, a parkolási nehézségek és a környezetvédelmi szempontok egyaránt új, rugalmas megoldásokat sürgettek. A közösségi, bérelhető rollerflották népszerűsége – például Párizsban, Pozsonyban vagy Budapesten – szintén hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen saját járművet is vásároljanak, de mára az elektromos rollerek már a legkisebb falvakban is megjelentek.

A rollerek teljesítménye széles skálán mozog. Az alapmodellek 15-20 km/órás sebességet érnek el, egyetlen töltéssel körülbelül 15-25 kilométert képesek megtenni. A drágább, sportosabb típusok akár 40-50 km/órás tempóra is képesek (hivatalosan), és hatótávolságuk elérheti az 50-60 kilométert is. Ezekben már jobb akkumulátor, erősebb motor és fejlettebb fékrendszer található.

Ár tekintetében szintén jelentős a szórás. A belépő szintű rollerek már 250 eurótól elérhetőek, a középkategóriás modellek 500-750 euró között mozognak, míg a prémiumkategóriás darabok az 1000 eurós szintet is jóval meghaladhatják. A fenntartási költség viszonylag alacsony: egy teljes feltöltés eurocentekben mérhető villamos energiát igényel csupán.