„Mit kér a gyerek?” – Útmutató a digitális ajándékvásárláshoz

Online játékvásárlás

Ha videójátékkal lepnénk meg a gyereket, nem kell azt feltétlenül dobozostul ajándékozni (bár ez gyakran olcsóbb opció, különösen, ha használtan vesszük). Minden modern videójáték megvásárolható és letölthető digitálisan is, az adott játékkonzol saját webshopján. Számítógépen erre több opció is van – a modern gépek könyvtárában többnyire rákereshetünk ezekre az applikációkra, míg a régebbieken nekünk kell őket megkeresni (a legismertebbek a Steam és az Epic Games Store). Ügyeljünk azonban arra, hogy leárazások nélkül a digitális játékok gyakran drágábbak a dobozosoknál, és le is kell őket tölteni. Gyakran 100 gigabyte-os programokról van szó, tehát járjunk utána, hogy bírja-e az internetünk, nemhogy Pisti lenullázza a családi csomagot az ünnepekre. (Ebben az esetben előre le lehet tölteni és feltelepíteni a játékot.)

Kifejezések, melyekkel találkozhatunk:

–DLC (downloadable content, azaz letölthető tartalom): aminek hangzik, utólagosan megvásárolható és letölthető kiegészítés egy-egy videójátékhoz.

–Season pass: olyan csomag, mely tartalmaz minden megjelent és közelgő DLC-t egy adott játékhoz. Gyakran drágábbak, de ha a gyerek úgyis meg tervezi venni a DLC-ket, akkor szinte mindig olcsóbb beruházni a season pass-ra.

Játékbeli pénznemek

Igen, sajnos ilyenekre is figyelni kell. Több online játék is saját digitális pénznemmel rendelkezik, melyért a gyerekek fegyvereket, ruhákat, bónuszokat vásárolhatnak. A trükk az, hogy ezt a pénzt valódi pénzért lehet kiváltani. Például fizetünk 5 eurót, és ezért kapunk 500 játékbeli „dollárt”. Ez önmagában nem az ördögtől való, viszont érdemes odafigyelni arra, hogy mire akarja költeni ezt a pénzt a gyerek.

–Skin: a skinek lehetnek ruhák, melyeket a játékos a karakterére aggat, esetleg különféle fegyver- és eszközdesignok. Ezek valójában ártalmatlan kiadások, és többnyire a gyerek egy-egy specifikus megjelenésre hajt, tehát nem fog rájuk elmenni az összes zsebpénze.

–Lootbox: a lootbox gyakorlatilag zsákbamacska, a gyerek megvesz X összegért egy csomagot, amiből véletlenszerűen kap tárgyakat, skineket, bónuszokat. A gond az, hogy akár 20 lootboxot is kinyithat úgy, hogy nem kapja meg, amit szeretett volna, ez pedig 50 euró kidobva az ablakon. Nem ajánlatos engedni, hogy a gyerek rászokjon a lootboxozásra, egyrészt azért, mert ez bizonyos értelemben akár szerencsejátékként is értelmezhető, másrészt azért, mert ezzel a legkönnyebb lenullázni a bankszámlát.