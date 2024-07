Mit kell tennünk, ha hőguta fenyeget?

Intenzív osztályon találkozott már olyan beteggel, aki a túlhevülés miatt került oda?

Ez gyakori, főleg a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők esetében. Olykor elég lehűteni a beteget, infúziós oldatot adni neki, de nem szabad ezt lebecsülni, mert a szervezet túlhevülése fatális következményekkel járhat, leállhatnak a vesék, a máj, a tüdő és a szív is.



Hogyan hűtik le a túlhevült beteget?

Van, hogy az is elég, hogy hűvösebb környezetbe kerül, de ha nagyon túlhevült, akkor fokozatosan, infúziókkal kell hűteni a szervezetet maximum egy fokkal óránként. Akkor van nagy gond, ha a test maghőmérséklete, amelyet nyelőcsőből vagy végbélen keresztül mérünk, felmegy harminckilenc fok fölé.



Hány fok felett és milyen környezetben fenyeget leginkább a túlhevülés?

Harminchat fok felett, és nem kell hozzá az, hogy valaki a tűző napon tartózkodjon. Ilyenkor először napszúrást kap az ember, amely átmehet hőgutába, de hőguta érheti árnyékban is, ha túl magas a hőmérséklet. Fokozottan veszélyes a nagyon párás környezet, ahol a szervezet nem tudja leadni a verítéket. Nálunk ez legfőképp az üvegházakban, nagyüzemi konyhákban dolgozókat érinti, de az esős időszakok utáni nagy melegben is fullasztó a levegő.



Mindenkinél harminchat fok a határ?

A szervezetünk harminchat-harminckilenc fok között tudja szabályozni a testhőmérsékletet. Akinél az autonóm véredényrendszerrel, az erek kitágulásával és összehúzódásával van gond, azoknál gyakoribb a passzív hőguta, amikor a szervezet hőszabályozó mechanizmusai sem működnek megfelelően. A kimerüléses hőguta pedig olyan egészséges embereknél is előfordulhat, akiknél a kompenzációs mechanizmusok működnek, de extrém hőterhelésnek vannak kitéve.



Mely betegségek esetében veszélyes leginkább a nagy hőség?

Elsősorban a szívpanaszok és minden olyan kór esetében, amelyben az erek összehúzódási és kitágulási képessége sérül – ilyenek az autonóm idegrendszer megbetegedései, mint a diabétesz és az autoimmun betegségek.



Melyek a hőguta figyelmeztető jelei?

Az első stádiumban a bőr kipirosodása, fokozott verítékezés, a második stádiumban pedig már nincs verítékezés, a bőr sápadttá, szederjessé, hűvössé válik, a pulzus megemelkedik, a szívműködés rendezetlen lesz. A szervezet ilyenkor sokkos állapotba kerül, próbálja menteni a menthetőt, centralizálni a vérkört, szélsőséges esetben a szív leállhat. Ha az érintett személy ateroszklerózisos, azaz érelmeszesedésben szenved, a szélsőséges körülmények miatt szekundáris infarktus is bekövetkezhet.