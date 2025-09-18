Miért van már megint ilyen sok poloska?

Életmód

Szeptember beköszöntével sok közép-európai háztartásban visszatérő jelenség: megjelennek a poloskák, gyakran nagy számban. Vajon miért vált ez szinte hagyományos őszi problémává, és mit tudunk tenni ellenük?

A poloskák életciklusa szorosan kötődik az évszakokhoz. Nyáron a meleg időszakban aktívan szaporodnak és táplálkoznak, ősszel azonban menedéket keresnek a tél átvészelésére. A szeptemberi lehűlés jelzi számukra, hogy ideje telelőhely után nézni – ilyenkor húzódnak be házakba, lakásokba és más emberi építményekbe.

Miért van mostanában ennyi?

  • Inváziós fajok megjelenése – Az utóbbi évtizedekben Közép-Európába is betelepült két különösen agresszíven terjedő faj: a zöld vándorpoloska és a márványos poloska. Ezek nem őshonosak, hanem Ázsiából érkeztek, és természetes ellenségeik itt hiányoznak.
  • Éghajlatváltozás – A melegebb nyarak és enyhébb telek kedveznek a poloskák szaporodásának, így jóval nagyobb számban érik meg az őszt, mint korábban.
  • Mezőgazdasági környezet – A nagy mennyiségben termesztett napraforgó, kukorica, szója vagy gyümölcsösök bőséges táplálékot biztosítanak számukra, ezért könnyebben felszaporodnak.
  • Régen nem volt ennyire jellemző – Bár őshonos poloskák mindig is éltek a térségben, a tömeges őszi invázió főként az utóbbi 10–15 évben vált feltűnővé. Ennek oka az inváziós fajok betelepedése és az enyhébb telek, amelyek lehetővé teszik a túlélésüket.

Mit tehetünk ellenük?

  • Megelőzés: szúnyoghálók felszerelése, rések és nyílások tömítése, szellőzők lefedése finom hálóval.
  • Fizikai védekezés: a lakásba bejutott poloskákat kézzel vagy porszívóval lehet eltávolítani. Fontos, hogy ne nyomjuk össze őket, mert kellemetlen szagot bocsátanak ki.

  • Környezetbarát módszerek: illóolajok (pl. levendula, borsmenta), ecetes víz vagy enyhe szappanos oldat is segíthet távol tartani őket az ablakpárkányoktól. A kertben a vegyszeres rovarirtókon kívül a fokhagymás vizet érdemes tesztelni: fokhagymapépet vízbe áztatunk néhány órára, összekeverjük szappanos vízzel a jobb tapadás érdekében, és lepermetezzük vele a paradicsom szárát és leveleit.

     

A szeptemberi poloskaroham tehát nem új jelenség, de a klímaváltozás és az inváziós fajok terjedése miatt az elmúlt években sokkal látványosabbá vált. Bár teljesen megszabadulni tőlük nehéz, néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető a lakásba jutó példányok száma.

