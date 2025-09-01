Iskolakezdés = reggeli dugók? Nem muszáj így lennie!

Van élet az autó mellett is!

Ha közel van az iskola, miért ne próbálnánk meg gyalog? Egy jó kis reggeli séta nemcsak egészséges, de beszélgetésre is ad alkalmat.

A bicikli is szuper választás, főleg, ha van biztonságos útvonal. Ne feledjük a sisakot!

A nagyobbaknak a tömegközlekedés szabadságot ad, és önállóságra nevel.

És ott van a „sétabusz”: több szülő összefog, és felváltva kíséri el a gyerekeket. Ez közösségi élmény is!



Apró trükkök, nagy különbségek



Ha mégis kocsival kell menni, érdemes pár utcával arrébb leparkolni, és onnan besétálni. Így nemcsak a forgalmat csökkentjük, de a gyereknek is jut egy kis mozgás reggel. Plusz: kalkuláljunk néhány extra percet, hogy ne idegeskedéssel induljon a nap.



Az iskolakezdés mindig kicsit zűrös, de ha rugalmasan gondolkodunk a közlekedésről, mindenkinek könnyebb és biztonságosabb lesz a reggel.