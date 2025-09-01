Iskolakezdés = reggeli dugók? Nem muszáj így lennie!

Kép: Shutterstock
Beköszöntött a szeptember, vele együtt pedig a jól ismert reggeli káosz az iskolák környékén. A gyerekeket szállító autók kígyózó sora, a türelmetlen dudálások és a kapkodva kiszálló nebulók mindennapos látványt nyújtanak ilyenkor. De vajon tényleg csak az autó lehet a megoldás?
Van élet az autó mellett is!
- Ha közel van az iskola, miért ne próbálnánk meg gyalog? Egy jó kis reggeli séta nemcsak egészséges, de beszélgetésre is ad alkalmat.
- A bicikli is szuper választás, főleg, ha van biztonságos útvonal. Ne feledjük a sisakot!
- A nagyobbaknak a tömegközlekedés szabadságot ad, és önállóságra nevel.
- És ott van a „sétabusz”: több szülő összefog, és felváltva kíséri el a gyerekeket. Ez közösségi élmény is!
Apró trükkök, nagy különbségek
Ha mégis kocsival kell menni, érdemes pár utcával arrébb leparkolni, és onnan besétálni. Így nemcsak a forgalmat csökkentjük, de a gyereknek is jut egy kis mozgás reggel. Plusz: kalkuláljunk néhány extra percet, hogy ne idegeskedéssel induljon a nap.
Az iskolakezdés mindig kicsit zűrös, de ha rugalmasan gondolkodunk a közlekedésről, mindenkinek könnyebb és biztonságosabb lesz a reggel.
