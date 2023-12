Hogyan vértezzük fel magunkat, ha egyedül töltjük a karácsonyt?

1. Hozzon létre új tradíciókat!

Engedjen a kreativitásának, és vizsgálja meg, hogy miben lehetne változtatni. Szeretné karácsonyi témával tölteni ezt az időt, vagy épp ellenkezőleg, hogy ez legyen bármi, ami nem karácsonyi? Ön dönt, ön az, aki a szabályokat írja.



2. Kapcsolódjon!

Ha ilyenkor nehezére is esik, hogy bárkivel is kapcsolatban legyen, válasszon olyan embert vagy társaságot, ahol érzelmi biztonságban lehet. Ha az aktivitás nem jöhet szóba, egy online baráti találkozó is lehetőséget adhat erre. Ha jólesne, ebben az időszakban önkénteskedhet is.



3. Maradjon aktív!

Most lehet időt szakítani bármi aktivitásra, amire esetleg év közben nem volt lehetőség, mint például egy régen porosodó puzzle kirakása, egy régen vásárolt könyv elolvasása, egy hobbi, amihez már minden eszközt megvásárolt, csak nem kezdett bele, akkor most eljött az ideje.



4. Irány a természet!

Ha pedig egy séta esne jól a téli hidegben, akkor a mozgás jótékonyan hathat a közérzetre. Válasszunk mindenképpen olyan helyet, ahol szívesen vagyunk.



5. Élje meg az érzelmeit!

Ha épp veszteség érte, és ez az időszak felerősíti az érzelmek tomboló áradatát, akkor engedje szabadjára, ne fojtsa el őket.