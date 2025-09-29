Heti tarot: Óvatosan az érzelmekkel!

Érzelmes hétnek nézünk elébe, annyi bizonyos. Vess egy pillantást a lapra, s máris látod a túlcsorduló érzelmeket. Hogy csak vizet látsz? Éppen ez az analógia mutatja nekünk, hogy nagyon sok érzelemmel lesz dolgunk most, a víz ugyanis az elemi minőségeket tekintve az érzelmek analógiája.
A kis arkánum kelyhek ászának lapja mutatja mindezt nekünk a hétre, s talán már kitaláltad, így a békegalambbal és a feljebbvaló jelképével a kép közepén, hogy érdemes a legszeretetteljesebb érzelmekre hangolni magunkat.
Feltétel nélküli szeretet, szerelem, békesség, s ezek megérkezése, azaz adott helyzetben ezek megteremtése, megélése a fő cél a héten. Már, ha egy érzelem lehet cél. Ajánlott. A jó isten keze ugyanis impulzust ad, azaz lehetőséget arra, hogy mindezt érezzük, megéljük, éljük, működtessük, s természetesen fogadjuk is, ha úgy alakul.
Túlcsorduló érzelmekkel, békességgel, szeretettel teli hetet Neked!
Ambrózai Zuzsanna
Ember_Kép
