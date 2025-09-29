Heti tarot: Óvatosan az érzelmekkel!

A kis arkánum kelyhek ászának lapja mutatja mindezt nekünk a hétre, s talán már kitaláltad, így a békegalambbal és a feljebbvaló jelképével a kép közepén, hogy érdemes a legszeretetteljesebb érzelmekre hangolni magunkat.

Feltétel nélküli szeretet, szerelem, békesség, s ezek megérkezése, azaz adott helyzetben ezek megteremtése, megélése a fő cél a héten. Már, ha egy érzelem lehet cél. Ajánlott. A jó isten keze ugyanis impulzust ad, azaz lehetőséget arra, hogy mindezt érezzük, megéljük, éljük, működtessük, s természetesen fogadjuk is, ha úgy alakul.

Túlcsorduló érzelmekkel, békességgel, szeretettel teli hetet Neked!

Ambrózai Zuzsanna

Ember_Kép

