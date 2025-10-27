Heti tarot: Most légy könnyed és rugalmas!

Ha megnézed a táncoló harlekin figurát a képen, láthatod a végtelen jelbe rejtett érméit, melyekkel az élet tengerén igyekszik zsonglőrködni.

Könnyedségre, rugalmasságra hívja fel a kártya a figyelmedet kedves olvasó, ezen a héten ugyanis fontos lesz, hogy ne végy mindent olyan komolyan, mint ahogy azt első ránézésre gondolnád, látnád, éreznéd.

A cselekvést, a fizikai, anyagi életünk megtestesítői az érmék, azaz a földi mindennapjainkban érdemes megfogadni jótanácsát. Vedd könnyedén az eléd kerülő helyzeteket, ha kell tedd ezt a pénzügyekben is, hiszen analógiáját tekintve a pénz áramlásának természete is az, hogy jön, s megy.

Figyelj oda, ne légy könnyelmű, hanem sokkal inkább rugalmas. Hiszen egyszer fent, egyszer lent. A héten ennek tudatosításában, s működtetésében rejlik a valódi erő.

Ambrózai Zsuzsanna

