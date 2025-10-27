Életmód

Heti tarot: Most légy könnyed és rugalmas!

er
Shutterstock-felvétel
Veres István
Veres István

Ez a lap a kis arkánum érmék sorozatának lapja, sorszáma pedig a kettes. A tarotban jelentősége van annak is, egy adott lapnak van-e, vagy éppenséggel nincs száma. A kettesek mindig valamiféle kettősséget jelképeznek.

Ha megnézed a táncoló harlekin figurát a képen, láthatod a végtelen jelbe rejtett érméit, melyekkel az élet tengerén igyekszik zsonglőrködni.

Könnyedségre, rugalmasságra hívja fel a kártya a figyelmedet kedves olvasó, ezen a héten ugyanis fontos lesz, hogy ne végy mindent olyan komolyan, mint ahogy azt első ránézésre gondolnád, látnád, éreznéd.

A cselekvést, a fizikai, anyagi életünk megtestesítői az érmék, azaz a földi mindennapjainkban érdemes megfogadni jótanácsát. Vedd könnyedén az eléd kerülő helyzeteket, ha kell tedd ezt a pénzügyekben is, hiszen analógiáját tekintve a pénz áramlásának természete is az, hogy jön, s megy.

Figyelj oda, ne légy könnyelmű, hanem sokkal inkább rugalmas. Hiszen egyszer fent, egyszer lent. A héten ennek tudatosításában, s működtetésében rejlik a valódi erő.

Ambrózai Zsuzsanna

Ember_kép

 

Kapcsolódó cikkünk
Shutterstock

Ambrózai Zsuzsanna: A tarot valójában kihangosítja a lelked

tarot
tarot kártya
önismeret
sorselemzés
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?