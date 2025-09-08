Heti tarot: most állj meg egy percre, és nézz körül!

A lovag mindig egy hangulatot, a körülöttünk lévő légkört mutat meg nekünk, így ez az érmék lovagja a stabilitásra hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor érdemes rá odafigyelni, hogy mit is akar jelezni.

Egyfelől felhívja a figyelmet arra, most nem kell rohanni, még akkor sem, ha a mindennapi teendőink ezt várnák el tőlünk. Azért leginkább, mert most ugyanis fontos a rend, a rendszer, de az a rutin, az a megszokott munkamenet, rend, amit működtetünk, nem biztos, hogy már szolgál bennünket.

Érdemes megállni és elgondolkodni, hogy a megszokott légkörünk mennyire visz bennünket előre. Persze fontos a gyakorlatiasság, a kitartás, csak vigyázzunk ne csapjon át mókuskerékbe vagy makacsságba.

Megfontoltan, átgondoltan érdemes indulni valami új felé a héten.

Ambrózai Zsuzsanna

Ember_kép

