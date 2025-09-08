Heti tarot: most állj meg egy percre, és nézz körül!

Életmód

A kis arkánum egyik lovagja érkezik hozzánk erre a hétre a négyből, annak is az érmék aspektusa. Mondhatnám, hogy nem is érkezik... hiszen ez a lovag áll. Álldogál, s morfondírozik, indulni kellene, de még áll. 

A lovag mindig egy hangulatot, a körülöttünk lévő légkört mutat meg nekünk, így ez az érmék lovagja a stabilitásra hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor érdemes rá odafigyelni, hogy mit is akar jelezni. 

Egyfelől felhívja a figyelmet arra, most nem kell rohanni, még akkor sem, ha a mindennapi teendőink ezt várnák el tőlünk. Azért leginkább, mert most ugyanis fontos a rend, a rendszer, de az a rutin, az a megszokott munkamenet, rend, amit működtetünk, nem biztos, hogy már szolgál bennünket. 

Érdemes megállni és elgondolkodni, hogy a megszokott légkörünk mennyire visz bennünket előre. Persze fontos a gyakorlatiasság, a kitartás, csak vigyázzunk ne csapjon át mókuskerékbe vagy makacsságba. 

Megfontoltan, átgondoltan érdemes indulni valami új felé a héten. 

 

Ambrózai Zsuzsanna

Ha érdekel, hogy működik a tarot, olvasd el beszélgetésünket Ambrózai Zsuzsannával!

