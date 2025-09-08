Heti tarot: most állj meg egy percre, és nézz körül!

A kis arkánum egyik lovagja érkezik hozzánk erre a hétre a négyből, annak is az érmék aspektusa. Mondhatnám, hogy nem is érkezik... hiszen ez a lovag áll. Álldogál, s morfondírozik, indulni kellene, de még áll.
A lovag mindig egy hangulatot, a körülöttünk lévő légkört mutat meg nekünk, így ez az érmék lovagja a stabilitásra hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor érdemes rá odafigyelni, hogy mit is akar jelezni.
Egyfelől felhívja a figyelmet arra, most nem kell rohanni, még akkor sem, ha a mindennapi teendőink ezt várnák el tőlünk. Azért leginkább, mert most ugyanis fontos a rend, a rendszer, de az a rutin, az a megszokott munkamenet, rend, amit működtetünk, nem biztos, hogy már szolgál bennünket.
Érdemes megállni és elgondolkodni, hogy a megszokott légkörünk mennyire visz bennünket előre. Persze fontos a gyakorlatiasság, a kitartás, csak vigyázzunk ne csapjon át mókuskerékbe vagy makacsságba.
Megfontoltan, átgondoltan érdemes indulni valami új felé a héten.
Ambrózai Zsuzsanna
