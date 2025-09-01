Heti tarot: Hallgass a szívedre és dönts!

Életmód

Máris oszlassuk el az esetleges tévhitet, amelyet a lap neve hordoz magában. Ez a szerelem, a szeretet lapja, meg még másé is, de nem a szerető mint harmadik személy, avagy a megcsalás, csalódás lapja. Messze áll ez az energia ettől a laptól.  

A nagy arkánum egyik meghatározó lapja érkezik hozzánk erre a hétre, s mutatja, itt most bizony az érzések, érzelmek játsszák a főszerepet, jelesül a szeretet. Akár szerelemről szól ez az életedben, kedves olvasó, akár a szeretet mint olyan kifejezéséről egy másik ember felé, mindegy, hiszen azt mutatja, mi az, ami a szívedben lakozik. Arra érdemes hallgatni, követni a szív szavát. Fejezd ki a szeretetedet a szeretteid irányába, s ha épp nincs párkapcsolatod, alkalmas időszak ez bizony annak életre hívására is.  

A szeretők lapja azonban, ha elvonatkoztatunk a szerelemre vonatkozó jelentéséről, mindig a döntésre hívja fel a figyelmet, mégpedig a szív szerinti döntésre. Merj a szívedre hallgatni, aszerint dönteni, legyen szó bármiről is. Halld meg a szív szavát, akaratát! Dönts! Az lesz számodra a helyes.  

Ambrózai Zsuzsanna

Ha érdekel, hogy működik a tarot, olvasd el interjúnkat a rovat szerzőjével!

