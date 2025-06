Heti horoszkóp: mit üzennek a csillagok?

KOS (III. 21. – IV. 20.)

Ne higgyen a rosszakaróinak, inkább indítson vállalkozást. Munkájának az is nagy lendületet adhat, ha nem főz kávét minden második e-mail előtt. A hét első felében egy régi családi félreértést sikerülhet rendezni, amely sokkal nagyobb teher volt, mint azt eddig be merte volna vallani magának. Lássa be: a megbocsátás nem gyengeség, hanem stratégiai előny.

BIKA (IV. 21. – V. 20.)

Most nem elég csak létezni – élni is kellene. Ha már hónapok óta halogatja az életmódváltást, akkor itt az idő, hogy ne csak gondolkozzon rajta, hanem végre kezdje is el. Nem árt, ha számol azzal is, hogy az új életvitel új ismeretségeket hozhat, néhányan pedig lemorzsolódnak. Ez nem tragédia, hisz bárkivel újra felveheti a kapcsolatot, ha van mondanivalójuk egymásnak.

IKREK (V. 21. – VI. 21.)

Semmi más dolga nincs, mint hogy őszintén élje az életét, és élvezze is azt. Használja rendkívüli kommunikációs képességét arra, hogy helyrehozzon valamit, amiről egy ideje már igazából le is tett. A munkahelyén ne féljen hangot adni a véleményének, különösen akkor, ha mindenki más csak bólogat. A jó vezetők nem mindig a legcsendesebb beosztottakat keresik.

RÁK (VI. 22. – VII. 22.)

Mindig érdekli valami, és minden helyzetben megtalálja a lehetőséget. Egyetlen ellensége van: a saját világszemlélete, amely néha érthetetlen passzivitásba, máskor ijesztő hiperaktivitásba hajszolja. Kerülje a szélsőségeket, és ismerkedjen bátran, mert ezek a napok kedveznek az új találkozásoknak. Egy kis flört néha hatékonyabban gyógyít, mint bármelyik gyógynövény.

OROSZLÁN (VII. 23. – VIII. 22.)

Csak akkor mondja ki a véleményét, ha biztos benne, hogy diszkréten kezelik. Valaki a közvetlen környezetéből többre tartja, mint azt ön sejti, de az értékes visszajelzést nem kapja meg, ha folyamatosan páncélt visel. Munkahelyén elő is léptethetik, főleg ha nem próbálja egyszerre három ember munkáját elvégezni. Ne feledje, a szuperhősöknek is van szabadnapjuk.

SZŰZ (VIII. 23. – IX. 22.)

Olyan ember, aki egy-egy döntés előtt akár tíz ismerőse vagy kollégája tanácsát is kikéri, végül mégis a saját elképzelése szerint jár el. Most viszont ez kevés lesz, mert az események tükröt tartanak önnek. Minél könnyebben kilép a komfortzónájából, annál könnyebben kapja meg a választ a kérdéseire. Egy jól feltett kérdés néha magában hordozza a választ is.