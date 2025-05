Heti horoszkóp: mit üzennek a csillagok?

KOS (III. 21. – IV. 20.)

A megszokott tempó most kevés lesz, ha valóban eredményt szeretne elérni. Egy új ötlet megvalósítása ugyan kockázatokkal járhat, de ha alaposan átgondolja a részleteket, nyereséggel zárhatja a hetet. Tartson ki az elképzelései mellett, még akkor is, ha mások próbálják lebeszélni. A célja világos, már csak egy nagy adag következetességre van szükség.

BIKA (IV. 21. – V. 20.)

Egy régóta halogatott feladat gyümölcse most végre beérhet. Ha képes időben reagálni, hosszú távú előnyhöz juthat a munkahelyén, és még hálásak is lesznek önnek. Ne féljen segítséget kérni, mert egy külső szemlélő rámutathat egy olyan részletre, amit ön nem látott meg. Pénzügyekben inkább kerüli a felesleges kockázatot, ez pedig most bölcs stratégia.

IKREK (V. 21. – VI. 21.)

Több figyelmet kap, mint szokott, és ezt érdemes okosan kihasználnia. Egy váratlan lehetőség formájában kopogtathat a változás, amely nemcsak a szakmai életére, de akár a magánéletére is hatással lehet. A hétvégére párjával tervezzen közös programot, mert most egy meghitt beszélgetés azokra a kérdéseire is választ adhat, amelyeket eddig fel sem mert tenni.

RÁK (VI. 22. – VII. 22.)

Környezetében most mindenki a saját problémájával van elfoglalva, ezért ne várjon támogatást, inkább koncentráljon a belső stabilitásra. Az önfegyelem a kulcsa annak, hogy a nehezebb időszakot is haszonnal zárja. Érdemes elővennie a régi terveit, és friss szemmel végignézni azokat. Attól, mert valami tavaly ilyenkor rossz ötletnek tűnt, most lehet, hogy könnyedén sikerre viheti.

OROSZLÁN (VII. 23. – VIII. 22.)

Rendkívüli ráérzéssel kezeli a pénzügyeket, most pedig szüksége is lesz erre a képességére. Egy új feladat egyre több és több energiáját emészti fel, de ha okosan osztja be az idejét, nem fog belehalni. A magánéletben azonban szükség lehet némi engedékenységre, mert valaki közelebb akar kerülni önhöz. Ezzel pedig ön csakis nyerhet.

SZŰZ (VIII. 23. – IX. 22.)

Nincs abban semmi rossz, ha az ember átrendezi kicsit a prioritásait. Vagy nagyon. A hét közepén egy régi ismerősével lefolytatott beszélgetés alaposan elgondolkodtatja, hatására pedig lehet, hogy olyat lép, amivel önmagát is meglepi. Ha sikerül elengednie néhány berögzült szokást, sokkal hatékonyabb lehet. És vidámabb is. A hétvégén pedig irány a természet!