Heti horoszkóp: mit üzennek a csillagok?

MÉRLEG(IX. 23. – X. 23.)

Ezekben a hetekben szinte minden asztalra kerülhet, amivel az év eleje óta nem szívesen foglalkozik. Tekintse ezt egy jó lehetőségnek arra, hogy tisztázza nemcsak a saját céljait, de a játékszabályokat is. Számíthat egy kisebb pénzösszeg érkezésére is, amely, ha a bankszámlája helyzetét

talán nem is, legalább a hangulatát feljavítja egy időre.

SKORPIÓ(X. 24. – XI. 22.)

Sok kétely gyötörte az elmúlt időszakban, de ismét csak ugyanarra jutott: hogy főleg és elsősorban csak magára számíthat. Ez nem rossz hír, de nem

is jó, pusztán csak el kell fogadni, és ezzel menni tovább. Talán már nemcsak érzi, de látja is, hogy jól döntött. Innentől kezdve pedig már csak a jövővel foglalkozzon. A múlttal már foglalkozott eleget.

NYILAS(XI. 23. – XII. 21.)

Kedveli a pörgést, és nagy kanállal eszi az életet. Pénzügyeit sosem hanyagolja el, így mindig van egy kis tartaléka. Barátként odaadó, a párkapcsolatában viszont néha szeleburdi és figyelmetlen. Ami jól megy, abba nem kell beavatkozni. Fókuszáljon most a pozitívumokra, a zavaró tényezők pedig várhatnak, néhány hét elteltével úgyis más fényben látja majd őket.

BAK(XII. 22. – I. 20.)

Lobbanékony alkat, de a legtöbbször befelé lobban. Önkritikája fejlett, de sokszor túl nagy teret enged neki. Ne feledje: mások problémáit a legjobb akarattal sem tudja megoldani, csakis a sajátját. Hallgasson a megérzéseire, és ne kombinálja túl a dolgokat. Amit most tesz az egészsége érdekében, az ezerszeresen megtérül. Hétvégén pedig irány a természet!

VÍZÖNTŐ(I. 21. – II. 19.)

Lassan járj, tovább érsz. Ez a jelszava, és általában be is igazolódik, mert aki arra számít, hogy önt sarokba tudja szorítani, az nagyot téved, és csalódni fog. A siker kulcsa továbbra is a kapcsolódás és a társaság. Minél több emberrel osztja meg tapasztalatait és minél többekről kér tanácsot, annál valószínűbb, hogy megtalálja a saját útját.

HALAK(II. 20. – III. 20.)

Felelősöket keresni mindenki tud, és talál is, ha arra van szüksége. De megkérdezte már magától, mik az ön szükségletei és prioritásai? Jó lenne, ha ezt másokkal is tudatná. Lehet, hogy elszámolta magát, és kénytelen lesz hozzányúlni azokhoz a tartalékaihoz is, amelyeket nem kívánt mozgósítani. Ne csak a holnapra gondoljon, hanem a holnaputánra is.