Heti horoszkóp: mit üzennek a csillagok?

Kos (III. 21. – IV. 20.)

Türelmetlensége sok nehézséget okozhat, mert vagy siettetné a dolgokat, vagy úgy érzi, önnek minden azonnal jár. Ha hajlandó fokozatosan, alázattal haladni előre,sokkal többet érhet el. Szerelmi életében egy régóta várt változás következhet be, nem szabad azonban erőltetnie semmit, mert a dolgok, ha engedi, maguktól fognak alakulni.

Bika (IV. 21. – V. 21.)

Ritkán kér tanácsot, de ha mégis kap, azt komolyan veszi. Nem rajong a modern technológiáért, és bizalmatlan azokkal szemben, akik eltérően gondolkodnak. Nem szeret vitázni, néha bele is bonyolódik. Ne vállalja túl magát, mert csalódások érhetik. A mértékletesség most a legjobb irányelv. Ha ügyesen taktikázik, egy régi vágya is teljesülhet.

Ikrek (V. 22. – VI. 21.)

Ebben az évben az utazás kulcsszerepet játszik majd a sikereiben. Ha nemrég csalódás érte, mert nem kapott meg valamit, amit nagyon szeretett volna, ne bánkódjon. Néha azok járnak jobban, akik nem nyerik meg a fődíjat, mert hosszú távon többet profitálhatnak abból, hogy lemaradnak valami fontosról, amiről később kiderül, hogy nem is volt fontos.

Rák (VI. 22. – VII. 22.)

Elszántan törekszik arra, hogy megszerezze, amit fontosnak tart, vagy visszahódítsa, amit elveszített. Ezt persze álcázva csinálja, úgyhogy nem mindenki veszi észre. Erős birtoklási vágya nemcsak az anyagiakra, hanem emberi kapcsolataira is kiterjed. Ha megtanulja az elengedés művészetét, túlléphet saját korlátain, és akár spirituális szinten is fejlődhet.

Oroszlán (VII. 23. – VIII. 23.)

Kiváló rábeszélőkészséggel rendelkezik, könnyen eléri, hogy mások támogassák az elképzeléseit. Mivel felelősséget tud vállalni másokért, gyakran kerül vezető szerepbe. A szerelmi életében érdemes nyitottabbnak lennie, mert a közeljövőben egy fontos beszélgetés tisztázhat bizonyos kérdéseket. Hamarosan jelentősebb kiadásokra számíthat.

Szűz (VIII. 24. – IX. 22.)

Hajlamos elhanyagolni az egészségét, majd meglepődik, ha mások sem figyelnek eléggé, amikor baj van. Párja gyakran nehezményezi, hogy a munkája háttérbe szorítja a családot. Ebben történetesen igaza is van. Az elkövetkező napokban érdemes aktívan töltenie az időt, mert később hálás lesz érte, hogy most nem lazsált.