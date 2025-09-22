Friss levegőt az otthonba: őszi nagytakarítás és ruhatárfrissítés

1. Őszi nagytakarítás – tiszta alap a nyugodt mindennapokhoz

Bár sokan a tavaszt kötik össze a nagytakarítással, az ősz legalább annyira fontos időszak. A fűtési szezon előtt különösen jó érzés tisztán, frissen várni a zárt térben töltött hónapokat.

Ablakmosás : így több fény jut be a szobába, és a borongósabb napokon is világosabbnak érezzük az otthonunkat.

: így több fény jut be a szobába, és a borongósabb napokon is világosabbnak érezzük az otthonunkat. Függönyök, szőnyegek, takarók tisztítása : ezek a textíliák rengeteg port és allergént megkötnek, ezért nem árt őket felfrissíteni.

: ezek a textíliák rengeteg port és allergént megkötnek, ezért nem árt őket felfrissíteni. Sarkok, pókhálók, polcok: a melegedő szobákba gyakran költöznek be kisebb rovarok – jobb előre gondoskodni a tisztaságról.

2. Ruhatár átválogatása – helyet a meleg daraboknak

Az őszi szekrényrendezés praktikus és felszabadító élmény is lehet.