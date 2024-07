Dühöngő ifjúság - egyre több az agresszív fiatal

Az ifjúság radikalizálódásában Orosz István szerint nagy a szerepük a közösségi oldalaknak, amelyeken mindenki gátlások és korlátok nélkül hangot adhat a másokat bántó, becsmérlő véleménynek, indulatainak, mert úgy érzi, az anonimitás megvédi. Csakhogy az agresszió mérgező, és a valós életbe is beszivárog: aki az interneten ezt fogyasztja és termeli, az a hétköznapokban is ilyenné válik. Elszigetelődik a reális élettől, identitást vált, egy új csoport tagja lesz, ahol egymást győzik meg, heccelik és igazolják a hasonló nézeteket vallók. A folyamat vége pedig az, amikor ezt teljesen természetesnek, elfogadható megoldásnak tartják. Elvégre – ha netán kilépnek is a burokból – a valóságban sem látnak mást, mint egymást durván szidalmazó, vulgáris kifejezéseket használó, a legkisebb nézeteltérés esetén is ölre menő felnőtteket. A példát mi mutatjuk.

A cikk a Vasárnap családi magazin 26-os számában jelent meg, 2024. június 25-én.