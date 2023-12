A betegek hozzátartozói is szenvednek, legyünk velük kíméletesek

Az onkopszichiáterek esetében alapvetően mindenki arra gondol, hogy a betegeket segítik. Tudnak önökről a hozzátartozók?

A kórházi betegeket szóban és nyomtatványokon is tájékoztatjuk a lehetőségről, és azt szoktuk kérni, hogy a találkozóra kísérje el őket egy hozzátartozó. Ez azért is fontos, mert a páciensek nagy része az elején, amikor szembesül a diagnózissal, szinte leblokkol, nem képes befogadni az információkat. Jó, ha a hozzátartozó is hallja, milyenek a lehetőségek, mi a prognózis, milyen segítséget kaphatnak. Sokan keresnek bennünket és az önsegítő csoportokat is, ahol sorstársakkal oszthatják meg a gondolataikat, gondjaikat. Az a tapasztalatunk, hogy azok tudnak a leginkább segíteni, akik ugyanezt élték, élik meg.

Merhet egy kimerült, elkeseredett hozzátartozó panaszkodni?

Sőt, ha tud beszélni az érzéseiről, a környezetének a dolga, hogy meghallgassa. Nem kioktatásra, üres frázisokra van szüksége, hanem együttérzésre, támogatásra, konkrét segítségre vagy akár csak egy ölelésre. Sokszor már az is elég, ha azt mondjuk, igen, tudom, hogy nehéz neked. Az semmiképp nem segít, ha emlékeztetjük, hogy ezzel tartozik a betegnek, vagy ha felsoroljuk, ki mindenki volt már ilyen helyzetben, és milyen jól bírta.

Akár a beteg előtt is beszélhet a hozzátartozó arról, hogy fogytán az ereje?

Annál is inkább, mert a beteg ezt úgyis látja, érzi. A nyílt, őszinte viszony nagyon fontos, mert beteg és hozzátartozó egymást is tudják támogatni. A legrosszabb, ha mindketten szerepet játszanak, a beteg azt, hogy jól van, a hozzátartozó pedig azt, hogy nincs semmi baj, meg fogunk gyógyulni. Jellemző, hogy ilyenkor sokan többes számban beszélnek magukról. Ez a teljes azonosulást jelenti a beteggel, azt, hogy a hozzátartozó magára veszi a beteg terheit.

Ha a hozzátartozó tudja, hogy a beteg gyógyíthatatlan, akár beszélhet is vele erről? Mert sokan akkor is eljátsszák az optimistát, amikor már tudják, hogy meg fog halni.

Ma már törvény rendelkezik arról, hogy a beteget tájékoztatni kell a kilátásairól, vagyis a páciensek és a hozzátartozók is tudják, ha közel a vég. Ha a beteg nem meri, vagy nem tudja felhozni ezt a témát, a hozzátartozónak kell megtennie, különösen akkor, ha vannak rendezetlen dolgok a családban. Itt nemcsak anyagiakra, de érzelmi, kapcsolati konfliktusokra is gondolok.

Ha a beteg meghal, a hozzátartozó itt marad a gyászával, a fájdalmával, és sokszor csak azt hallja, hogy most már megkönnyebbülhet, jobb ez így, hiszen ez már nem volt élet.

Jellemző a mai társadalomnak a halálhoz való hozzáállására, hogy lépjünk tovább, nincs mit ezen búsulni. Pedig a hozzátartozónak komoly lelki traumát kell feldolgoznia, főleg, ha rövid lefolyású volt a betegség, és nem volt ideje tudatosítani sem, hogy el fogja veszíteni a szerettét. Ma már komoly kutatások igazolják, hogy a súlyos beteg hozzátartozóikat gondozó személyek az átlaghoz képest gyakrabban szenvednek szív- és érrendszeri, mozgásszervi, valamint rákos megbetegedésekben. A környezetük akkor jár el helyesen, ha engedi a hozzátartozót beszélni a fájdalmáról. Ő is tudja, hogy ez már nem volt élet, mindenkinek könnyebb így, de a szép időkre is emlékszik, ezeket is meg kell gyászolnia. Nem véletlenül határozták meg a régi időkben a gyász idejét egy évben, és viseltek ebben az időszakban fekete ruhát. Ez azt jelezte a külvilág felé, hogy sérülékeny vagyok, fájdalmam van, legyetek velem kíméletesek. Ez a kíméletes szeretet, együttérző figyelem minden hozzátartozónak kijár, a betegápolás és a gyász idején is.