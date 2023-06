Magyar utazók: Hittérítő a kannibálok között

„Jézus marad? Akkor én megyek”

Feljegyzései alapján Molnár Mária útikönyvet is írt a pápuák közt eltöltött éveiről, mely Hét év a kannibálok földjén címmel jelent meg 1935-ben Budapesten. Ebben említ egy érdekes történetet. Az egyik helyi törzsfőnök tizedmagával felajánlotta a hittérítő asszonynak, hogy a verandáján alszik, mintegy vigyázva rá, hogy éjszaka ne essen baja. Molnár Mária azonban megköszönte a jó szándékú vezető ajánlatát, azt mondta, nem lesz rá szükség.

„Nem félek – mondtam –, mert Jézus odaáll az ajtóba, és ha valaki be akar jönni, azt egyszerűen eltolja, és nem engedi be. Nagyon meglepte a férfiakat, amit mondtam. Jézus marad? Akkor én megyek – mondta a törzsfőnök és elment.ˮ

Molnár Mária tizenöt évet töltött ezek közt az őslakosok közt. Egyszer látogatott csak vissza Magyarországra, a néhány hónapos itthonlét alatt ismeretterjesztő előadásokat tartott. Missziójának és életének a második világháború vetett véget. Miután a csendes-óceáni szigetvilág is hadszíntérré változott, a német, holland és angol misszionáriusokat azonnal visszarendelték Európába. Molnár Mária azon kevesek egyike volt, akik nem hagyták el őrhelyüket, Manuson maradt a sziget japán megszállása idején is. A háborús körülmények között az itthoniak évekig nem kaphattak hírt a pápuák magyar misszionáriusáról, így sokan reménykedtek, hogy a japán megszállás után (a németek szövetségesei lévén) nem esett bántódása a Magyarországról kiküldött misszionáriusnőnek.

Leányiskola viseli a nevét

A japán katonák egy darabig barátságosan kezelték a német fennhatóság alá tartozó misszionáriusokat, ám 1943. március 18-án, az Akakize torpedóromboló fedélzetén mégis kivégeztek húsz Bismarck-szigeteki német polgári lakost, és húsz misszionáriust, köztük Molnár Máriát.

Mintha ő már a kezdetekkor sejtette volna, hogy a mártírhalál lesz a sorsa. 1927-ben, kiküldetésekor ezzel a szavakkal fordult az őt támogató hívek felé: „Csak annyit kérek tőletek, testvéreim: imádkozzatok értem. Nem azért, hogy a tengerbe ne dobjanak, hogy az emberevők fel ne faljanak, hanem hogy mindvégig megmaradhassak hűségesen Krisztusom oldalán.”

Molnár Mária munkája során több keresztény gyülekezet is alakult a manusi szigetvilágban, Pitilun ma is az a harang hívja istentiszteletre a híveket, amelyet a magyar reformátusok küldtek ki „barna testvéreiknek.” Nagy álmát, a bennszülötteknek épült protestáns leányiskolát már nem valósíthatta meg, de az intézmény később létrejött, és ma is Molnár Mária nevét viseli.