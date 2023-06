5 hasznos tipp a levendula használatára

1. Szappan

Ha úgy véljük, hogy a szappangyártáshoz szükséges hozzávalók beszerzése meglehetősen problémás, akkor sem kell feladnunk. Használjunk natúr szappant, olvasszuk fel, majd keverjünk bele szárított levendulát. Formába öntve várjunk, míg megszilárdul, és máris kész a házi készítésű levendulaszappan. Ajándéknak is tökéletes.

2. Olaj, főzéshez

Ki hallott már olyanról, hogy levendulaolaj? Ráadásul mire jó ez? Grillezéshez például kiváló, igazán különleges aromát ad a húsoknak. Fél liter olívaolajba tegyünk néhány szál levendulavirágot, és várjunk pár napig, amíg összeérnek. Mivel meglehetősen karakteres íze van, inkább csak olyanok próbálják ki, akik rajongói a levendulának, és ők se gyártsák tonnaszám a levendulaolajat.

3. Öblítő

Mosáshoz akár otthon is készíthetünk öblítőt, nem kell feltétlenül vásárolni. Azonkívül, hogy sokkal inkább környezetbarát, a bőrt is jobban óvja a mesterséges változatnál. Elkészítéséhez a levendulát áztassuk vízbe, jól lezárt edényben hagyjuk néhány hétig érni, majd szűrjük le. Nem is olyan nehéz, igaz?

4. Cipődezodor

Egy szagos cipő meglehetősen kellemetlen lehet, de cipődezodor használatával segíthetünk ezen. Kis tasakba töltsünk száraz levendulát, helyezzük a problémás lábbelibe, és várjuk a csodát. A módszer ruhásszekrényben is alkalmazható, hiszen a levendula a molyokat is elűzi. Igazi csodaszer ez a növény.

5. Sütéshez, főzéshez

Ne csak levendulateát főzzünk, hanem próbáljunk ki minél több levendulás receptet. Például a narancsos-levendulás kacsacombot, a levendulás, kemencében sült krumpligerezdeket vagy a levendulás kekszet.