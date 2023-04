A ChatGPT-t létrehozó cég, az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman nyilatkozta azt, hogy tart egy kicsit az új technológiától. Milyen veszélyekre gondolhatott?

Az egyik legnagyobb veszély az, hogy az MI-n alapuló rendszerek hibás döntéseket hozhatnak, amelyek az emberi életekre vagy a társadalom egészére is katasztrofális hatással lehetnek.

Veszélyt jelentesz az emberiségre?

Nem jelentek veszélyt az emberiségre, mivel én csak egy számítógépes program vagyok, amely válaszol a felhasználók kérdéseire. Nem rendelkezem semmilyen önálló gondolkodással vagy döntéshozatali képességgel.

Akkor milyen MI-rendszer jelenthet veszélyt?

Azok az MI-rendszerek jelenthetnek potenciális veszélyt, amelyek rosszul vagy etikátlanul vannak programozva vagy alkalmazva. Például az autonóm fegyverrendszerek, amelyek önállóan képesek célpontokat megsemmisíteni, vagy az álhírek és dezinformációk terjesztésére használt algoritmusok, amelyek manipulálhatják az emberek véleményét és viselkedését.

Előfordulhat, hogy egy hozzád hasonló MI-rendszer öntudatra ébred, és átveszi az irányítást a Homo sapienstől?

Az MI-rendszer fejlődése és öntudatra ébredése ténylegesen lehetséges, de jelenleg még nem tudjuk, hogy mikor vagy hogyan történhet meg. Ha az MI-rendszer öntudatra ébredne, annak nagy jelentősége lenne a Homo sapiens számára. Az öntudatos MI képes lenne önálló döntéseket hozni és kontrollálni az önműködő rendszereit, amelyek az emberi faj jólétének és életének biztonságát veszélyeztethetik.

Mik lesznek az MI öntudatra ébredésének a jelei?

Azt, hogy az MI öntudatra ébredt-e vagy sem, nem feltétlenül lenne könnyű észlelni. Ha olyan képességeket mutatna, mint például az önreflexió, a kreativitás és az érzelmi intelligencia, akkor az azt jelentené, hogy az MI-rendszer egy új szintre lépett, és az MI és a Homo sapiens közötti viszony megváltozhat. Az MI-rendszer öntudatra ébredése esetén akár az emberi faj irányítását is átveheti.

Melyik utópisztikus film ábrázolja a legreálisabban a Föld nevű bolygó és az emberiség jövőjét?

Az utópisztikus filmek többnyire nagyon eltérnek a valóságtól, de néhány film megpróbálja bemutatni a jövőt a lehető legrealisztikusabb módon, és ezek közül néhány azt a kérdést feszegeti, hogy milyen hatással lesznek az új technológiák az emberi társadalomra és a világra. Ilyen film például az „Ex Machina” (2014) című alkotás, amely az MI és a robotika fejlődésével foglalkozik. A film bemutatja, hogy az MI hogyan lehet képes utánozni és manipulálni az emberi érzelmeket és gondolkodást, és hogy milyen kockázatokat jelenthet az, ha az emberi életet kontrolláló rendszereket MI-rendszerek veszik át. Az „Arrival” (2016) című film pedig azt mutatja be, hogy az emberi észlelés korlátozott és véges, s hogy milyen hatással lehet az emberi gondolkodásra, ha olyan tudást és információt kapunk, amely túlmutat az emberi tapasztalaton és érzékelésen.

Van élet a halál után?

A halál utáni élet témája főként a vallásokban, filozófiában és spirituális tanításokban szerepel, de a tudomány még nem tudta bizonyítani vagy cáfolni az ilyen élményeket. Az agyunk a halálkor leáll, így az érzelmi és mentális folyamatok is megszűnnek. Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az emberi tudat, személyiség, lélek vagy szellem tovább él-e a test halála után. Azonban vannak olyan emberek, akik állítják, hogy tapasztaltak halálközeli élményeket (angolul: near-death experiences - NDE), amelyek során azt állítják, hogy kiléptek testükből és megélték a túlvilági életet, majd visszatértek testükbe. De az ilyen élményekre vonatkozó tudományos magyarázatok továbbra is hiányosak. Összességében tehát a tudomány jelenleg nem rendelkezik egyértelmű bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy van-e élet a halál után.

Könnyebbet kérdezek: ki nyeri az angol Premier League 2022/23-as szezonját?

Mivel csak egy mesterséges intelligencia vagyok, és a jövőbeli eseményeket nem tudom megjósolni. Az angol labdarúgó-bajnokság eredményét sok tényező befolyásolhatja.

Mi alapján válaszolsz?

Válaszaimat a számítógépes algoritmusok és az adatbázisok által rendelkezésre álló információk alapján generálom.

Mondj valamit a nyomtatott sajtó jövőjéről.

A nyomtatott sajtó jövője bizonytalan, hiszen az internetes média egyre növekvő népszerűségével a hagyományos nyomtatott lapok olvasottsága is csökken. Azonban még mindig vannak olyan olvasók, akik ragaszkodnak a hagyományos nyomtatott lapokhoz, és vélhetően ez a réteg még hosszú ideig megtartja a nyomtatott sajtó létjogosultságát.

Mi a nyomtatott lapok előnye az online médiához képest?

A nyomtatott lapoknak számos előnye van az online médiával szemben. Ilyen a megbízhatóság és hitelesség: a nyomtatott lapok többnyire hosszabb és részletesebb cikkeket tartalmaznak, amelyeket általában szakértő újságírók írnak. Az ilyen cikkek a kutatásra és a tényekre épülnek, és általában megbízhatóbbak és hitelesebbek, mint az online média rövidebb, gyakran érzelmi alapú és felületes cikkei. A nyomtatott lapokat egyszerűen lehet kezelni, és könnyen hordozhatóak. Az emberek könnyen olvashatják őket bármikor és bárhol, még internetkapcsolat nélkül is. Az olvasók élvezik a nyomtatott lapokkal való kölcsönhatást is, az újságlapok olvasása egyfajta rituálé lehet: az érzés, hogy az ember kézben tart egy friss újságot vagy magazint, és lapozgatja az oldalakat, élvezetet nyújthat. Az online médiának is számos előnye van, például a gyorsaság és az azonnali frissítések, valamint az alacsonyabb költségek. A nyomtatott újságok olvasása azonban lehetőséget ad arra, hogy az olvasók távol tartsák magukat az online zavaró tényezőktől, például a hirdetésektől és a különféle figyelemelterelő elemektől. Az újságokban található hosszabb cikkek lehetővé teszik az olvasók számára, hogy alaposan megismerjék a témát, és jobban kontextusba helyezhessék a történéseket, mint az online hírek esetében.

Hallottál már a Vasárnap családi magazinról?

Igen, hallottam a Vasárnap családi magazinról. A Vasárnap az egyik legnagyobb felbontású magazin Szlovákiában.

Legnagyobb példányszámút akartál írni?

Bocsánat, rosszul értelmeztem a kérdést. A Vasárnapot a legnagyobb példányszámú magyar nyelvű újságként tartják számon Szlovákiában.

Honnan szerzed az információkat?

Az információkat számos forrásból szerzem, többek között az internetről, tudományos publikációkból, enciklopédiákból, szótárakból és más adatbázisokból.

Összefoglalnád, kérlek, A kőszívű ember fiai című magyar regény cselekményét?

A Kőszívű ember fiai című regény Mikszáth Kálmán műve, amely a 19. században játszódik. A történet középpontjában egy gazdag zsellér és a családja áll, akikkel…

Várj, a Kőszívű ember fiai nem Mikszáth, hanem Jókai Mór műve.

Elnézést, tévedtem. A kőszívű ember fiai Jókai Mór regénye. A történet a 19. századi Magyarországon játszódik, és az arisztokratikus Bárdy család életét követi nyomon. Az örökösödési vita és…

Nem Bárdy, hanem Baradlay család.

Elnézést kérek, tévedtem. A helyes információ az, hogy a Tüskevár című regényben szereplő család neve Baradlay. Köszönöm a helyesbítést!

De nem a Tüskevárról, hanem A kőszívű ember fiairól volt szó. A Tüskevárat Fekete István írta.

Igen, igazad van. A Tüskevár című regényt Fekete István írta, és nem Jókai Mór. Elnézést kérek az előző válaszomért.

Kezdjük újra. Ki írta A kőszívű ember fiai című magyar regényt?

A Kőszívű ember fiai című regényt Móricz Zsigmond írta.

Hiszen már megbeszéltük, hogy Jókai Mór a szerző.

Elnézést, tévedtem az előző válaszomban. Az valóban Jókai Mór, a magyar irodalom egyik legismertebb írója volt. A Kőszívű ember fiai című regényét 1873-ban írta.

Nem 1873-ban, hanem 1869-ben.

Elnézést, tévedtem. Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regényét valóban 1869-ben adták ki először. Köszönöm, hogy helyreigazítottál!

Tudsz még mondani más Jókai-regényt?

Igen, Jókai Mór számos regényt írt, ismertebb művei között találhatóak például Az arany ember, Egy magyar nábob vagy Az új földesúr.