Tardoskedd 13 év után

Újra olvasói között a Vasárnap! Három éve nem voltunk, nem lehettünk közönségtalálkozón (a 2019-es pozsonyi Casino-beli volt az utolsó), már majdnem elfelejtettük, milyen felemelő érzés személyesen is megismerkedni olvasóinkkal. Ám egy nagyon kedves apropó kapcsán november 4-én ismét találkozhattunk a tardoskeddi kedves emberekkel, akik által, mint a beszélgetés során kiderült, pontosan tizenhárom éve részesülhettünk ugyanilyen szerető és felejthetetlen fogadtatásban, mint most.

Újra olvasói között a Vasárnap! Három éve nem voltunk, nem lehettünk közönségtalálkozón (a 2019-es pozsonyi Casino-beli volt az utolsó), már majdnem elfelejtettük, milyen felemelő érzés személyesen is megismerkedni olvasóinkkal. Ám egy nagyon kedves apropó kapcsán november 4-én ismét találkozhattunk a tardoskeddi kedves emberekkel, akik által, mint a beszélgetés során kiderült, pontosan tizenhárom éve részesülhettünk ugyanilyen szerető és felejthetetlen fogadtatásban, mint most.

Mintha el sem telt volna ez a hosszú-hosszú idő, ugyanott folytattuk, ahol akkor abbahagytuk. Csak most plusz büszkeséggel mentünk, hiszen külső munkatársunk, Benkő Tímea első könyve felavatásának is részesei lehettünk. Hűséges olvasóink biztosan emlékeznek az igen népszerű 2010-es Tanárok a katedrán sorozatunkra, melyet éppen az ő neve fémjelez. Na, hát ebből a sorozatból írt ő most regényt, mely ugyancsak olyan sikeres lett, hogy mire felavattuk, már hipp-hopp el is fogyott. Utánnyomásra kell várni épp.

A helyi Faluházban a szervezők, Ruzsik Katalin könyvtáros és Rybár Csilla kultúrfelelős vártak, akiknek ez a nagyszerű találkozó köszönhető

A népes közönség soraiban számos olyan arc, akiket Olvasóink is ismerhetnek a Vasárnapból, vagy róluk írtunk, vagy ők írtak nekünk: például Birkus Magdolna, aki A Nagykárolyi gróf Károlyi család ezeréves története című könyvet fordította és a Kopertában is gyakran szerepel, Czibulka Imre, akinek könyvét rengeteg Vasárnap-olvasó vásárolta meg annak idején, s a legújabbat a múlt héten mutattuk be, Bara Ilona, aki a dekupázsaival szerepelt nálunk, Csanda Mária a Huncutka kalandtábornak ad otthont, a Kék Róka Íróka alkotóműhely két tagja, Gyurkovics Anikó és Gyökeres Kinga

Mészáros Imre, aki az egész estet rögzítette a helyi televízió számára, 54 éve járatja a Vasárnapot, folytatva szülei előfizetését, most csak a vicces karikatúrákat hiányolja: „Hová lett a Fekete Kacsa? Lelőtték?” – kérdezte

Egyszer csak felpattantak a közönség soraiból a Fehér Akác asszonykórus tagjai, és elénekelték elsőkönyvesük kedvenc dalát

Majd keresztelőre is sor került, a Vasárnap főszerkesztője szórta tele szárított dáliaszirmokkal a Vasárnapból indult tanulságos és izgalmas és humoros könyvet, melyet a szerző helyben dedikált

Ám mi is ott helyben megkaptuk az elismerő visszajelzést, két új előfizetőnk is lett, Isten hozta őket a Vasárnap népes családjának körében!

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/46. számában jelent meg Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacen