Szalagavató: Vámbéry Ármin Gimnázium, Dunaszerdahely

Cím: Szent István tér (Nám. sv. Štefana) 1190/4, 929 36 Dunaszerdahely

Igazgató: Ing. Mgr. Valkai Anett

Telefonszám: 031-591-29-00, weboldal: www.vagdsz.edupage.org, e-mail: vamberygimnazium@gmail.com

Alapítás éve: 1951 (1938)

Tagozatok: négyosztályos gimnázium és nyolcosztályos gimnázium





Miért jó vámbérysnek lenni?

A IV. A gondolatai:

... mert egy összetartó közösség részei lehetünk 4 évig. A tanárok folyamatosan keresik számunkra a legmegfelelőbb pedagógiai módszereket. Az iskola lehetőséget biztosít külföldi tanulmányutakra, amelyek által az itt tanuló diákok szélesíthetik a látókörüket, és új embereket, kultúrákat ismerhetnek meg. A tanulás mellett zajlik a diákélet is iskolánkban: csapatépítő programok, a GIMIT-FUT futóverseny, diákbál színesítik a gimisek életét. A tanulók kiveszik a részüket az iskola életének szervezéséből is. A környezet tiszta, derűs, inspiráló. A diákok ambíciói itt kiteljesednek, különböző versenyeken mérik össze tudásukat, országos szinten is. Aki szeretne diákként életre szóló élményeket gyűjteni, szeretettel várjuk a Vámbérybe.

Márk András, Abelovská Marianna, Fehér Noémi, Méri Ádám, Miklós Balázs, Szabó Mária osztályfőnök, Kovács Anna, Huber Enikő, Izsák Enna, Lakatos Bálint, Kosztra Dóra, Kázmér Marietta, Lelkes Gyula, Lukács Laura, Miklós Ádám, Sidó Zoltán, Vég Dávid, Malík Lara, Tóth Sára

A IV. B gondolatai:

2019-ben kezdtük tanulmányainkat a Vámbéry Ármin Gimnázium falai között. Azóta, ahogy beléptünk az iskola kapuján, egy barátságos és biztonságos környezetben nevelkedünk, és minőségi oktatásban részesülünk. Tanáraink is azon vannak, hogy minden tudást elsajátítsunk, és hogy sikeres érettségi vizsgát tegyünk. Támogatnak a továbbtanulással kapcsolatban, és fordulhatunk hozzájuk különböző jellegű problémáinkkal. Az igazgatónő jóváhagyásával diákéletünk is virágzik: csapatépítő napoktól kezdve tanulmányi kirándulásokon át sokféle programban van lehetőségünk részt venni. Ám a kellemes légkörben szigorú oktatás is folyik, ezáltal nagyobb eséllyel kerülhetünk be színvonalas egyetemekre.

Felső sor: Pavlík Zsófia, Hozák Máté, Aranyossy Lehel, Pálffy Patrik, Vass Virág, Gódány Balázs, Sereghy Gergely Középső sor: Novoszák Bence, Csonka Vanessa, Mészáros Róbert, Fekete Réka, Cződör Henrietta (osztályfőnök), Fröhlich Klaudia, Lipovský Krisztina, Molnár Vivien, Takács Flóra, Hakszer Bianka, Szabó Bence Alsó sor: Muzsay Márton, Földes Péter, Póda Diana, Bartalos Zsófia, Mészáros Árpád, Jandura Kitti, Horváth Viktória, Wéber Anna