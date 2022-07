Ragyolc: valóra váltott tervek egy nehéz időszak után

Forgalom ide vagy oda, a falu tiszta, rendezett, ápolt, a fejlődés, a gondoskodás jeleit mutatja. Az elmúlt járványos időszak után hamar magára talált a helyi kultúra és sport is, aktivizálódott a közösségi élet. Ragyolc polgármestere, György Péter hatodik választási időszakát tölti posztján rengeteg tapasztalattal, róla bátran elmondható, hogy évek óta sikeres pályázat-előkészítő és -lebonyolító.

Mivel Ragyolc olyan központi település, amelynek kétnyelvű – szlovák és magyar – teljes szervezettségű alapiskolája van, az oktatásügyet kiemelten fontos helyen kezelik az önkormányzatban. Ennek bizonyítéka, hogy az iskolaépület a számos nyertes és megvalósított pályázatnak köszönhetően kiváló műszaki állapotban van, jól felszerelt, a korábban a beázások miatt megrongálódott tornaterem tetejét is sikerült a közelmúltban felújítani. Most éppen befejezés előtt állnak a sajátos nevelési igényű diákok számára kialakított osztályok, további tantermek felszerelése és berendezésük. Egy számítógépes tanteremmel, modern nyelvi laboratóriummal és műhelymunka-oktatásra kialakított osztállyal gyarapodott az iskola. A diáklétszám kétszáz körüli, idén szeptemberben enyhe csökkenés észlelhető, de két éven belül – a demográfiai mutatók szerint – enyhe létszámemelkedés várható. Az óvoda befogadóképessége negyven fő, szinte teljes a telítettség, de minden helybéli kisgyereknek tudnak helyet biztosítani, sőt a környékbeli településekről is elég nagy az érdeklődés. Az oktatásügyben dolgozók száma harminc fölötti, jól képzett szakemberek vannak itt.



Ami eddig sikerült

Ragyolcon most éppen egy több évtizede dédelgetett terv magvalósulása van folyamatban. A községháza teljes modernizálása és átalakítása. Az épület korábban nemesi lak volt, helyén már 1780 idején állt egy kúria, utolsó lakói a Nesvadba–Koronczi házaspár, kik 1918-tól birtokolták az 1945-ös államosításig. 1972-ig rendőrlaktanyaként működött, utána a helyi nemzeti bizottság kapott benne helyet, a rendszerváltástól pedig a községi hivatal, de tulajdonviszonyait csak hat éve sikerült rendezni.

A nógrádi nagyközség gondjai a térség többi településének gondjaihoz hasonlók. Sajnos itt is érzékelik, hogy a kormány elszakadt a régióktól, és nem veszi figyelembe az önkormányzatok érdekeit, így pedig a lakosság érdekeit sem. Ragyolc önkormányzata a többi szlovákiai településsel együtt szintén sztrájkkészültségben várja a fejleményeket. György Péter szerint a nehéz helyzet ellenére is meg kell tenni mindent a jelenleg zajló pályázatok megvalósításáért.

„Egy olyan ügyfélbarát, színvonalasan felújított és modernizált községházánk lesz, amelyre igazán büszke lehet majd minden ragyolci. A pincétől a kéményig mindent felújítunk, energiatakarékos lesz az épület, az eddigi gázfűtés alternatív kiváltását is tervezzük, erre keresünk pályázati lehetőséget. Az ENVIROFOND támogatásából sikerült ezt a régi tervet megvalósítani, hozzá saját forrásból is pótoltunk. A községi hivatal az építkezés miatt most a régi egészségügyi központban működik, feltehetően egészen az idei év végéig. Költségvetési forrásból fogjuk a falu utcáinak egy részét aszfaltozni, az elmúlt két év alatt az Abroncsos felé vezető Csöre részen áthaladó út kapott új burkolatot, idén reményeink szerint még a Csákányháza felé vezető megyei út felújítása is várható. Ami viszont gondot okoz, az a szolgáltatások, az építőanyag és az energiahordozók megnövekedett ára, emiatt például át kell értékelni egy nagy, már megnyert pályázatunkat, a fő utca melletti járdák építését, ami a biztonságos közlekedést szolgálná. Itt lehetséges, hogy új közbeszerzést is ki kell majd írni, mert az árak megugrása miatt az elnyert összeg már nem lenne elég a kivitelezéshez. Az önkormányzat minden eshetőséggel számol, építési engedélyekkel, tervekkel, lefuttatott közbeszerzésekkel várjuk a lehetőségeket és a módszertani tanácsot az illetékes minisztériumtól. A futó nagy pályázatok mellett ingyenes WIFI-hozzáférést tudtunk biztosítani a falu központjában, és felfejlesztettük a bűnmegelőzés szempontjából igen fontos térfigyelő rendszert 25 kamerára. A járványos időkben sajnos a közösségi alkalmak, a kulturális és sportrendezvények elmaradtak, de a nehéz időszak után idén két fontos esemény is történt. Az egyik, hogy a ragyolci futballcsapat veretlenül megnyerte az V. ligát. Tehát jövőre már magasabb osztályban játszunk, ami szerintem igen figyelemreméltó teljesítmény egy 1600 lelkes település focicsapatától! A másik fontos esemény a Jázmin Női Kar fennállásának negyedszázados évfordulója volt, egy kisebb kórusfesztivállal ünnepeltük néhány napja a 18 tagú női énekkart. A lelkes, szép hangú asszonyok és lányok csoportjának vezetője Márton Mária, a karnagy pedig Tóth Ágnes. El kell mondani, hogy lehetőségek szerint a női kar minden községi rendezvényen szerepel, fontos kis közösség ez. A szokásos és népszerű gulyásfőző fesztiválunkat kora ősszel fogjuk megszervezni, de a fesztiválcélokra kialakított úgynevezett Cselédudvarban addig is lesznek vendégrendezvények. A Nógrád Kamara Néptánccsoport is létezik, dolgozik, remélem, ez a csapat is újjá tud szerveződni. A civil szerveződések közül a Csemadok, az önkéntes tűzoltók, a vadásztársulatok és a nyugdíjasok klubja partner minden falusi rendezvénynél. Néhány héten belül Ragyolcon az önkéntes tűzoltók versenyét is megtartjuk. Lassan vissza tud térni az élet a normális kerékvágásba. Azon dolgozunk, hogy jó minőségű, elérhető áru, magas színvonalú szolgáltatások legyenek az itt élők számára. Élhető, biztonságos, tiszta, szép és otthonos falut szeretnénk!” – mondta el a polgármester.

Falutörténet dióhéjban Ragyolc első írásos emléke 1246-ból származik, ebben IV. Béla király a falut és környékén levő pusztákat a Pok nemzetségbeli Móricznak ajándékozta. Ugyanakkor Ragyolc és környéke már a középső bronzkor idején, azaz i. e. 1500 évvel lakott volt. Kezdetben az úgynevezett pilinyi majd a kiétei kultúra népei laktak itt, mindkettőnek jelentős telephelyeit tárták fel itt a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben. Ragyolc alapításának ideje feltételezhetően a 10. és 11. századra tehető. Birtokosa a Ragyóczy család volt, mely a 17. századra kihalt. Mivel egy fontos észak-déli irányú út mellett volt a falu, a történelem folyamán sokat szenvedtek az átvonuló hadak miatt. Az oszmán hódítás idején a füleki szandzsák része volt, 1683-ban Szobieszky János átvonuló serege sarcolta meg, később pestisjárvány pusztította. Néhány évig szinte kihalt, lakói 1695 és 1698 közt telepedtek csak vissza. A Csoma, Fáy és Gyürky családok voltak a birtokosai, a 19. században pedig a Szilassi, Vladár, Máriássy és Benyiczky. E század végén nyitották meg környékén a híres bazalt- és trachitbányákat, majd 1871-ben a Salgótarján és Losonc közti vasútvonalat. A falu fejlődését az első világháború majd a határrendezések is megakasztották, az elmúlt rendszerben központi jellegű településsé fejlesztették, ezt a jellegét és pozícióját ma is tartja és erősíti.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/26. számában jelent meg

Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene