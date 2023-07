Ott voltunk a kristályvárosban. Milyen volt a Karlovy Vary-i Nemzetközi Filmfesztivál?

Borbély Alexandra és Nagy Ervin háromnapos szabadsága

Nyolc hónaposak az ikrek, Franciska és Elza. Van dadusuk Budapesten, Nagycétényben Szandra édesanyja, nagymamája és húga is örömmel pesztrál, de Ervin édesanyja is boldogan áll a szülők rendelkezésére.

„Be van vetve a fél család – mondja Szandra. – Most búcsú van Nagycétényben, mindenki nagyon akarta, hogy ezen a napon a lányaink ott legyenek. Ez az első alkalom, hogy pár napra elszakadtunk tőlük.”

„Olyan gépsor dolgozik alánk – veti közbe Ervin –, hogy ez sokat könnyít a napjainkon.”

Szandra cseh filmje, az Érzékeny ember versenyben volt a fesztiválon.

„Nekem ez a munka örökké emlékezetes marad. A két lányom is ott volt velem, csak láthatatlanul, a hasamban. Hat hetesek voltak, amikor elkezdődött a forgatás, a szülés előtt voltam egy hónappal, amikor befejeztük a felvételeket. Ahogy fogytak a forgatási napok, úgy nőttek a lányok a hasamban. A szülés után nem okozott gondot bejelenteni, hogy egy ideig nem leszek színésznő. Örülök, hogy gyermekeim lettek, és anyuka lehetek. Egyáltalán nem bánom, hogy szünetet tartok. Most viszont, hogy már nyolc hónaposak, a pályám érdekében el kellett jönnöm a fesztiválra. A jövőben nagyon szeretnék filmszínésznő lenni. Ez minden vágyam. Természetesen naponta többször telefonálok haza. Tegnap már aludtak a lányok, nem akartam felébreszteni őket. Telefonon keresztül Franciska most látott először. Nem izgatta magát. Rám nézett, aztán oldalra, mert a főzelék jobban érdekelte őt az asztalon. Le is tettem gyorsan a telefont. Nem volt könnyű helyzet. Elza már aludt, hozzá nem beszéltem. Majd otthon megtudom, hogyan reagáltak a ringlispílre.”

Ervint valósággal elkápráztatta a város.

„Egyszerűen gyönyörű! Mintha összefolyna a Monarchia Svájccal. Elképesztően európai hely, mindenből árad a kulturáltság, amit én hiányolok egy kicsit Magyarországon. Sajnálom, hogy nem beszélek csehül, és nincs itt filmem, de még kísérőként is nagyon jól érzem magam. Jó látni, hogy ez nem egy belterjes fesztivál, nem a szakmázás megy állandóan, hanem olyan, mintha ebben az országban mindenki kultúrafogyasztó lenne. A fiatalok, a középnemzedék és a nyugdíjasok is. És nemcsak az intellektuális réteg. Büszkeséggel tölt el, hogy Szandra három országban dolgozik. Gyakorlott kísérője vagyok, ha külföldre utazik. Voltam vele Berlinben, Los Angelesben is. Dagad a mellem, ha vele vagyok. Úgy érzem, világsztárral élek.”

Patricia Clarkson szerető szülei

Négy évvel ezelőtt, amikor életművét Kristályglóbusszal jutalmazták, azzal búcsúzott a fesztiváltól, hogy bármikor szívesen visszajön, ha hívják. És most újra itt volt. Zsűritagként és színésznőként is. Legfrissebb filmjét, a Monicát vetítették, amelyért tavaly, a velencei mustrán tizenkét perces állótapsot kapott. Patricia Clarkson egy hadokló anyát játszik a történetben, aki hosszú évek után látja újra felnőtt gyermekét.

„Mi öten vagyunk lányok a családban, én vagyok mind közül a legfiatalabb. Mindannyian erősen kötődünk a szüleinkhez. Olyan nálunk nem fordult elő soha, hogy az édesapám vagy az édesanyám valamelyikünkre bármilyen okból haragudott volna, netán évekig vagy akár csak napokig nem beszéltünk volna. Mindketten nyolcvannyolc évesek, tizennyolc esztendős korukban, a középiskolában szerettek egymásba, és azóta is árad belőlük a szeretet.”

Alicia Vikander, a boldog anya

Van, aki óriási kofferrel, ruhatára legszebb darabjaival érkezik a fesztiválra, másvalaki üres kézzel, egyetlen ridiküllel, ha a poggyásza elkalandozik valamelyik repülőtéren. Alicia Vikander, a svédek Oscar-díjas színésznője férjét, Michael Fassbendert és kisgyermeküket is magával hozta. Lefutott pár kötelező kört, bevonult, meghajolt, adott pár interjút, részt vett egy ünnepi vacsorán, de maradt ideje arra is, miután eddigi művészi munkájáért átvette a Kristályglóbuszt, hogy megcsodálja a cukormázzal leöntött tortákra emlékeztető házsorokat is.

„Szeptemberben lesz kétéves a kisfiunk, minden körülötte forog. Nincs az a filmszerep, az a díj, ami többet jelentene nála. Minden óra, minden perc óriási hiányérzettel párosul, ha nincs a közelemben.”

Ewan és Clara McGregor, a szuper páros

Trainspotting. Ezt a filmet emlegeti mindenki, aki rajongva beszél Ewan McGregorról, a rokonszenves skót színészről, aki Ausztráliában döntötte el, hogy ezt a pályát választja. You Sing Lord, I Sing Louder. Bizonyára ez a filmje is emlékezetes marad sokak számára. Apa és lánya ebben szerepelnek először együtt, méghozzá kemény, megrázó, sőt fájó helyzetek sorozatában. Drogfüggő lányát próbálja helyes útra téríteni az apa, aki maga is megjárta már a poklot.

„Mindenki arról faggat bennünket, hogy a saját életünk alapján íródott-e a film forgatókönyve – így az apa. – Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem. De mivel Clara is, én is igyekeztünk a lehető leghitelesebben játszani, s talán éppen ezért sokan úgy képzelik, ez a történet minden részletében rólunk szól.”

Clara annyit tesz hozzá:

„Három évvel ezelőtt váltak el a szüleim, apának új kapcsolata van, nekem pedig lett egy kisöcsém, de kettőnk viszonyát ez nem befolyásolja. Az továbbra is erős, ledönthetetlen alapokon áll. Rajongva szeretjük egymást. Játszani is fogunk még együtt, ez már biztos.”