Lehet másképp is! Hulladékmentes menstruáció

Táskával kilopódzva, trikóujjba rejtett, szigorúan zsebbe gyömöszölt betétekkel, tamponokkal próbálnak ilyenkor kijutni a nők a mosdóba, csak nehogy meglássa valaki, hogy mi van náluk, mintha rejtegetniük kéne a tényt, hogy menstruálnak. Biztosan mi magunk is átéltük már a feljebb vázolt vagy ehhez hasonló helyzeteket. A rosszullétekről, „balesetekről” nem is beszélve. Minden bizonnyal olyat is sokszor láttunk már, hogy egy ideges, esetleg nyűgös nőt csak annyival intéztek el az őt körülvevők, hogy „áh, hagyjad, megvan neki”. A havibaj kifejezés meg egyenesen vérlázító (haha) tud lenni, főleg férfiak szájából. Pedig a menstruáció egy hétköznapi és természetes dolog, ami miatt senkinek sem kellene szégyenkeznie. Olyan hormonális változás ez, melyet mindenki máshogy visel. Ahány nő, annyiféle ciklus.

De most tekintsünk ezekre a napokra kicsit más szemszögből. A legtöbben betétet, tampont használnak a testükből távozó vér felfogására. Igen ám, csakhogy ezek a termékek meglehetősen drágák (a menstruációs szegénység problémája külön cikket érdemelne!), kellemetlen lehet a viselésük, allergiás reakciót válthatnak ki, és nem utolsósorban a Földünkkel szemben sem túl kíméletesek, hiszen rengeteg szeméttel járnak. Egyes becslések szerint egy nő kb. tízezer darab betétet/tampont használ el élete során. Nem kevés, ugye? Mivel műanyagot is tartalmaznak, ezeknek a termékeknek a lebomlási ideje hosszadalmas folyamat, és még az előállításuk sem túl környezetbarát. Ráadásul a vér miatt szelektíven sem tudjuk gyűjteni a használt menstruációs kellékeket.

Van alternatíva!

Szerencsére számos más megoldást találhatunk, és akár teljesen hulladékmentesen is „átvészelhetjük” ezeket a napokat. Ezekben az eszközökben, pedig az a jó, hogy nem csak zero waste, hanem egészségesebb is a használatuk. Három olyan fiatal lányt kérdeztünk a témáról, akik már találtak alternatívát.

Miért és mire?

Mindhármukat, Czinege Noémit, Csobády Csillát és Flaska Rékát is elsősorban a környezettudatosság motiválta arra, hogy váltson.

Noémi számára ez a folyamat könnyen ment: „Már jó pár barátnőm használt kelyhet, és nagyon ajánlották. Szóval én is ezt kezdtem el használni, ezzel egyidejűleg beszereztem mosható betéteket is. Ezek amúgy a kezdeti betanulós időszakra is jól jönnek, mikor az ember még nem annyira rutinos a kehely felhelyezését illetően. Azóta már menstruációs bugyit is használok, ami életmentő, ha nem akarok a felhelyezéssel bajlódni, de a bugyikat én főleg az első és az utolsó napokon használom, a kehely kifőzése előtt/után” – mondta.

Csilla döntése picit nehezebben született meg, hiszen bevallása alapján mégsem egy új arckrémről vagy újrahasznosítható zsebkendőről volt szó. „Először nem tudtam, mire váltsak. A legszimpatikusabb a menstruációs kehely volt. Azonban ezt csak 2-3 hónapig használtam, nem igazán vált be sajnos. Lehet, később visszatérek még hozzá, mert valójában csak a használata volt kényelmetlen számomra, egyébként magával a termékkel elégedett voltam. Ezután a mosható betéteket próbáltam ki. Ezeknél nagyon fontos, hogy megtaláljuk belőlük a megfelelő méretűt, minőségűt. Több fajtát is kipróbáltam már. A legjobban egyébként a menstruációs bugyi használatától féltem, mégis ez lett a kedvencem.”

Réka igazi ökoharcosként vágott bele az alternatívák használatába: „Ahogy egyre jobban ráébredt a társadalom a műanyagszennyezés problémájára, egyidejűleg ébredtem rá én is, hogy amennyire csak lehet, el kell utasítanom az egyszer használható eszközöket a hétköznapokban. És mi hétköznapibb vagy természetesebb dolog, mint a menstruáció? Mivel minden ciklus alkalmával egy kisebb kukászsáknyi szemetet is képesek vagyunk termelni, ezért elhatároztam, hogy az eldobható alternatívát leváltom valami sokkal optimálisabb megoldásra. Nálam a menstruációs kehely lett az abszolút befutó, nagyon bevált a használata.”

Hol szerezhetőek be ezek a termékek?

Sokan gondolkozhatnak rajta, hogy jó, jó, de mégis hol, hogyan szerezhetőek be ezek a termékek, hiszen nem jönnek szembe minden szupermarket polcain.

Erre egyébként nincs is szükség, hiszen miután beszereztük, hosszú ideig használhatjuk őket, és nem kell minden hónapban új csomagért szaladni. Szerencsére egyre szélesebb a választék, legyen szó bármelyik alternatíváról. A lányok internetről rendelték a saját eszközeiket. Számos márka gyártja őket, így mindenki megtalálhatja a számára legszimpatikusabbat. De aki nem híve az online vásárlásnak, az egyre több drogériában is beszerezheti az intim kelyhet, menstruációs bugyit és a mosható betéteket is. Utóbbit egyébként az ügyesebbek akár otthon is készíthetnek, csak némi varrótudás és megfelelő anyag szükséges hozzá. Arra azonban készüljünk fel, hogy egyszerre kicsit nagyobb kiadást igényelnek az alternatívák, de ha arra gondolunk, hogy ugyanaz a kehely például tíz évig is használható, már láthatjuk, hogy hosszútávon igencsak megéri a befektetés... Főleg, hogy nálunk az egyszerhasználatos betétek és tamponok ára is az egekben jár, kiváltképp, ha minőségit szeretne vásárolni az ember lánya. „Már 3 ciklusnyi használat után megtérülhet egy csomag betét ára, tehát anyagilag is sokkal jobban megéri, mint bármelyik más eldobható alternatíva” – mondta el Réka is.

Használat, nem csak otthon

Noémi szerint kehellyel egyszerűbb az élet: „Ugye sokkal tovább fent maradhat, mint egy tampon vagy betét. Ha van az embernél egy üveg víz, a csere sem problémás nyilvános mosdóban sem.”

Csilla viszont pont arra hívta fel a figyelmet, hogy táborok, fesztiválok alkalmával sajnos nem tudja őket higiénikusan használni. „Ebből kifolyólag még használok továbbra is tampont és betétet, de lényegesen kevesebb mennyiségben. Úgy gondolom, hogy ez is már egy kis lépés ahhoz, hogy élhetőbbé tegyük a világunkat” – véli.

A Földünk élhetőbbé tétele sok apróságon múlik. Ha ezután a cikk után csak két lány dönt is úgy, hogy ezentúl inkább hulladékmentes termékeket használ a menstruációja során, máris majd húszezer darabbal kevesebb szemét kerül a környezetünkbe! És még kényelmes, pénztárcabarát megoldás is az egész. Tehát, ahogy Réka is elmondta, „hajrá hölgyek, merjetek váltani!”

Zero waste menstruációs eszközök Menstruációs bugyi – ránézésre ugyanolyan, mint egy sima, hétköznapi fehérnemű, annyi különbséggel, hogy nedvszívó anyag van belevarrva. Ha megfelelő méretet választunk, biztosak lehetünk benne, hogy nem lesz szivárgás, ráadásul sokkal hosszabb ideig használhatjuk egy huzamban, mint egy betétet. Kényelmes megoldás lehet éjszakára, sportoláshoz vagy bárhová! Intim kehely – egy kis tölcsérszerű eszköz, amely orvosi szilikonból készül. Működési elvét tekintve olyan, mint a tampon, tehát a hüvelyben kell elhelyezni. Itt enyhe vákuumot képez és akár 10–12 órán keresztül is képes felfogni a távozó váladékot. Azonban a kehely, a tamponnal ellentétben nem szívja fel a hüvelyi nedvességet, így egészségesebb. Mosható betét – manapság már közel sem olyan mosható betéteket találunk a boltok polcain, mint amilyeneket anno a nagymamáink használtak. Nekik még megváltás volt az eldobható változat. Ezek az újak kíméletesek a bőr számára, de fontos, hogy olyat válasszunk, ami 100% pamutból készült. Különböző méretekben árulják őket, így mindenki megtalálhatja a neki legkényelmesebbet.