Kultúrák találkozása a Trepp asztalán

Tele vannak ötletekkel és motiváltsággal. Egyik fő céljuk, hogy közelebb hozzák egymáshoz a szlovák és a magyar színházi világot. Melecsky Kristóffal, a Trepp színházi platform egyik alapító tagjával beszélgettünk.



Mesélj az ötlet megszületéséről!

Már évek óta beszélgettünk arról, hogy jó lenne csinálni valamit közösen, valamilyen előadást, projektet. Egyre többet és többet beszéltünk, de nem lett kézzelfogható eredménye. Aztán az első közös munkánk a Hamlet lett a karvai színjátszótáborban, Matusek Attila rendezte, majd a Jókai Színházban is bemutattuk. Úgy éreztük, jó lenne együtt dolgozni valami máson is. Végül 2020 karácsonyi szünetében nekiestünk intenzívebben a munkának. Pályázatot írtunk, ötleteltünk. Rédli Károlyt kértük fel rendezőnek, mert Fannival dolgoztunk már vele, ő is Pozsonyban van, és hát nem állnak tőle távol a kétnyelvű színházi megoldások. Még nem volt konkrét darab, csak az volt a feltételünk, hogy így ötünkkel „csináljon valamit”, esetleg egy-két vendégszínésszel.



Kik a tagok? Hogyan állt össze a csapat?

Öten vagyunk alapító tagok: Hégli Bence, Hostomský Fanni, Katona Eszter, Szebellai Dániel és jómagam. Valójában egy baráti társaság, és vendégszereplőként az Ádám almáiban ott van most velünk Michal Noga, egy igazi pressburgi család sarja, szóval anyanyelvi szinten beszél magyarul. És Szebellai Danit fogja időnként helyettesíteni Peter Kiss, na, ő például nem beszél magyarul. Az alkotói csapatban többen is vannak szlovákok: Anna Revická díszlettervezőként, Lea Šaryová kosztümtervezőként, Ján Cibula zeneszerzőként. Meg jó lett volna valaki, aki egyben tartja ezt az egészet, szóval megszólítottuk Csikmák Katit. Ő lett a mi mindenesünk, hivatalosan produkciós asszisztensünk, vele együtt hatan alkotjuk a Treppet.



Kétnyelvű színházi platformként határozzátok meg magatokat, miben nyilvánul meg ez a kétnyelvűség?

A régi Pozsony ugye híres volt a többnyelvűségéről, de ma is kifejezetten multikulturális város. Az volt a célunk, hogy olyan előadásokat hozzunk létre, amelyeket egyszerre tud megnézni több nemzetiség is. Feliratozzuk a darabot. Pozsonyban nincs állandó magyar színház, csak magyar vendégelőadások. Az Ádám almái szövegkönyvét magyarul és szlovákul is elkészítettük. Ha lesz rá alkalom, szlovákul, magyar felirattal is szívesen eljátszanánk.



Miért érzitek szükségét egy ilyen platformnak?

Jó lenne kicsit közelebb hozni egymáshoz a szlovák és a magyar kultúrát, színházi világot. Olyan helyet szerettünk volna, ahol bárki dolgozhat bárkivel, bármin. A lényeg, hogy szabadon alkothassunk és közelítsük egymáshoz a két nemzet színházi rálátását. A magyar és a szlovák színház is kicsit máshogy működik, ki kell használni, hogy mi mindkettőt ismerjük. Jó lenne ötvözni őket valahogy. Már az egyetemen is sok csoporttársam mondta, hogy elmennének magyar színházba, de hát nincs felirat. Ez olyan kiaknázatlan lehetőség, amit nem bonyolult megoldani.



A feliratot hogyan oldjátok?

Volt egy szlovák szövegkönyvünk is, a rendezőnk és a produkciós asszisztensünk vágta össze a szöveget a vetítőprogramhoz. Persze, vannak dolgok, amiket átírtunk, hozzáraktunk. Számunkra is meglepő volt, hogy valamelyik poén jobban kijött az egyik nyelven, míg vannak, amik inkább a másikon viccesebbek.



Miért Trepp? Van valami sztori, különleges jelentés a név mögött?

Sokáig kerestük a nevünk. Valami egyszerűt, de hangzatosat szerettünk volna, olyat, ami megmarad a fülben, könnyű megjegyezni. Szerintem vagy negyvenet összeírtunk. A troupe szóval is játszadoztunk, ami angolul színtársulatot jelent. Fontos volt az univerzalitás is: az, hogy több nyelven könnyen kimondható legyen.



Milyen rendszerességgel és hol tudtok próbálni?

Nem könnyű időpontot egyeztetni. Mindannyian máshol is dolgozunk, másban is játszunk. A nyár folyamán volt egy intenzív időszak, amikor napi szinten próbáltunk. Az Ifjú Szivek színháztermében találkozunk, ők egyébként a fő szponzoraink is. A nagybemutatót is ide terveztük, csak sajnos még nem fejeződött be az épület felújítása. Ha elkészül, itt szeretnénk majd játszani, de addig is az Astorka Színházban lesz a hivatalos bemutató. A fáradtság ellenére nagyon jó hangulatú, effektív próbáink voltak. Annyi volt a nehéz, de valójában izgalmas, hogy tényleg mindent magunk csináltunk: adminisztrációt, díszletépítést és sorolhatnám. Bence és Eszter rengeteget dolgoztak azon, hogy minden gördülékenyen menjen.



A próbákon hogyan oldottátok a kétnyelvűséget?

Tudatosan váltogattuk a nyelveket. Mi is kíváncsiak voltunk, milyen szlovákul próbálni. A szlovák próbát az instrukciókra, az egymás közötti beszédre kell érteni, mivel magyarul lesz az előadás először, ezért a szöveget magyarul mondtuk. Nekem szerencsére mindegy volt, melyik nyelvet használjuk, nem igazán éreztem különbséget. Ugye említettem, hogy Peter Kiss is velünk játszik, aki nem beszél magyarul. De mivel ő alakítja a pakisztáni bevándorlót, még jót is tesz a darabnak, hogy töri a nyelvet, persze a próbákon nem volt könnyű neki, extra mód figyelnie kellett a végszavakra, de nagyon jól akklimatizálódott.



Térjünk most át egy kicsit rád. Hol játszol? Mi mindenben veszel részt?

Még a járvány tombolása alatt megszólítottak egy Riddikulus nevű előadással, ami Harry Potter-paródia, szlovákul. Ezt játsszuk talán a legtöbbször, ez egyfajta főállásom most nekem. Van még ezenkívül jó pár előadás, a Szlovák Nemzeti Színházban és a Jókai Színházban is játszom. És próbálok néhány készülő darabot.



Szlovákul végezted az egyetemet, de folyamatosan játszol magyar darabokban is. Melyik nyelven könnyebb, komfortosabb?

Ez darab- és szerepfüggő, de szerencsére egyik sem okoz gondot. Tudatosan figyelek arra, hogy beszédtechnikailag is rendben legyek mindkét nyelven. Persze nem mondom, hogy néha nem csúszik ki egy-két szó magyarul egy szlovák próba közben.



A Treppel mik a jövőbeli terveitek?

Mindenképpen szeretnénk szlovák előadást magyar felirattal. Meg vannak olyan darabok, amiket az egyetemen csináltunk, és nagyon szívesen megcsinálnánk a Treppel is. Egyelőre azonban az Ádám almáira koncentrálunk.





