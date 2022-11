Ki lesz a világbajnok? Ankét

Ankétunkban 11 közéleti személyiséget kérdeztünk a vasárnap kezdődő futball-világbajnokságról.

1. Mit szól ahhoz, hogy – a futballtörténelem során először – télen rendezik a vébét?

2. Hogyan nézi a meccseket?

3. Ki lesz a világbajnok?

VITRAY TAMÁS

Sportriporter, nyári és téli olimpiákról, nagy futballtornákról egyaránt tudósított. A sportműsorokon kívül vetélkedőket és beszélgetőműsorokat is vezetett. A magyar televíziózás egyik legkiemelkedőbb alakja november elején ünnepelte 90. születésnapját.

1. Voltam már világbajnokságon esős, hűvös, szeles Angliában, voltam gatyaszaggató hőségben Mexikóban vagy Olaszországban, és voltam nagyszerűen temperált szobában vb-meccset közvetíteni itt, Budapesten. Téli vébén még nem voltam. De nagy valószínűséggel erősen hasonlítani fog a látvány a labdarúgáshoz.

2. Hogyan nézem a meccseket? Teljes odaadással, azonnali és nem egyszer kissé elhamarkodott véleménnyel. Hogy tudom-e nem riporterként nézni? Hát pl. nem beszélek. Kivéve, persze, ha a párom elmegy köztem és a készülék között. Azt nem tudom szó nélkül hagyni. Alig-alig van szavam egy meccs alatt, de a lest mindig előre bekiabálom. Nagyjából az esetek 75%-ban igazam van, a bíró is így látja. További 20%-ban igazam van, de a bíró másként látja. A maradék 5%-ban pedig a bíró lest ítél, én nem. Még egy vallomással tartozom, ugyanis hang nélkül nézem a meccseket, és megállapítottam, hogy többet veszek észre, sokkal jobban látom az eseményeket. Még egy előnye van ennek: nincsenek ítéleteim a kommentátorokról.

3. Ki lesz a világbajnok? Jósoljak? Először is: nem a brazilok. Másodsorban: nem a németek. (Most már egy perce áll az ujjam a klaviatúra felett.) Nem tartom kizártnak, hogy aki a győztes kezét annak hazájában akarja megrázni, annak Afrikába kell majd utaznia. De nagyon kérem Önöket, rám ne hivatkozzanak. Ezt a véleményemet csak suttogva terjesszék. Vagy egyszerűen mondják azt: ez a pasi már gyerekkorában is szenilis volt.

SOMOGYI TIBOR

Sportfotós, az Új Szó és a Vasárnap munkatársa. Több mint 20 éve fényképez futballmeccseket, egy kapusvetődést ábrázoló képéért (amely a levegőben úszó Novota Jánost és a kapufára „olvadó” labdát örökítette meg) 2011-ben szlovák sajtófotó-díjat kapott.

1. Nem biztos, hogy jó döntés volt, mert emiatt sűrűbb lett a bajnoki szezon menetrendje is, ami nagyon fárasztó lehet a játékosoknak. Arról nem is beszélve, hogy nyáron ki lehet ülni meccset nézni a teraszokra, baráti társaságban. Ez a téli megoldás senkinek sem jó, csak Katarnak, de úgy látszik, pénzért minden megvásárolható.

2. Annak idején többször is jártunk nagy futballeseményeken [Somogyi Tiborral együtt tudósítottunk több Európa-bajnokságról, Bajnokok Ligája-döntőről stb. – a szerk. megj.], azt szoktam meg, hogy a meccseket a pálya széléről nézem, fényképezőgéppel. Úgyhogy amikor bekapcsolom a tévét, akkor is sportfotós maradok, az érdekel, milyen szögből ismételnek meg egy-egy jelenetet, hogyan kapják el közelről a gólörömöt. A tévés meccseket egyébként a fiammal együtt nézem, aki futballkapus, és mindent tud a taktikáról meg a játékosokról.

3. Szerintem dél-amerikai győztes lesz, Brazília vagy Argentína.

PECZE KÁROLY

Futballedző. 1987-ben Csehszlovák Kupát nyert a DAC-cal, de sikeres volt a nagyszombati Spartak edzőjeként is. Dolgozott Lengyelországban, Görögországban és Törökországban is. Kassán született (1946-ban), Szepsiben nevelkedett, Pozsonyban él.

1. Mint a FIFA döntéseinek általában, úgy ennek is anyagi háttere van. Abban biztosak lehetünk, hogy a rendezés szinte tökéletes lesz. Azt viszont csak a vébé után fogjuk tudni megmondani, hogy ez a téli időpont jó-e vagy rossz a futballnak. Lehet, hogy a klubok kifacsart játékosokat kapnak vissza a világbajnokság után, de az is lehet, hogy a korábbiaktól eltérően most jobb vébét láthatunk, mert a játékosok sem mentálisan, sem fizikailag nem lesznek annyira fáradtak, mint egy hosszú szezon után.

2. Az életem a foci. Harmincöt évig ezzel foglalkoztam nap mint nap. Edzések, taktikai stratégiák kidolgozása. A családom szerint még ma is megszállott vagyok. Ha egyidőben játszanak két érdekes meccset, képes vagyok a tévé mellett bekapcsolni a notebookot, és mindkettőt nézni, párhuzamosan. A változás csak annyi, hogy ma már nem jegyzetfüzettel ülök le a tévé elé meccset nézni, mint régen. Akkor minden taktikai újítást feljegyeztem magamnak, amit láttam. Most már nem jegyzetelek, de néha kikapcsolnám a riportereket, amikor megpróbálják elmagyarázni a követendő taktikát.

3. Megnéztem a brazilok keretét. Annyi jó focistájuk van, hogy gondban voltak, kit hagyjanak ki. Ők mindenképpen esélyesek. Talán az argentinok is. De nem lennék meglepve, ha Belgium bejutna a döntőbe.

BÁRDOS GYULA

Politikus, a Magyar Közösség Pártjának egykori parlamenti képviselője. 2012 óta a Csemadok elnöke. 2014-ben ő volt az MKP államfőjelöltje, a köztársaságielnök-választáson közel 100 ezer szavazatot kapott. Nős, Bárdos Judit színésznő édesapja.

1. Nehezen tudok ráhangolódni a vébére, s ennek két oka is van. Az egyik a szokatlan időpont, a döntőt például karácsony előtt, december 18-án játsszák majd. A másik ok a katari helyszín. Úgy tűnik, a pénz győzött a józan ész fölött, mert a bizniszmeneket leszámítva mindenki rosszul jár, a játékosok és a szurkolók is.

2. A foci még ma is érzelmeket vált ki belőlem, nem tudok nyugodtan meccset nézni, együtt élek a játékkal, véleményezek, kiabálok, biztatom a játékosokat, vitatkozom a bíróval, természetesen a jó modor határain belül. Ha egyedül nézem a meccset, akkor is hangosan szurkolok.

3. A technikás stílust szeretem. Nekem az jelenti a focit, amit a brazilok meg a hollandok játszottak. Azt szeretném, ha ez a játékosság visszatérne. Brazília vb-győzelme jót tenne a focinak, de nem írnám le a belgákat sem, bennük is van tűz, képesek lehetnek meglepetésre.

NOVOTA JÁNOS

A DAC, a Rapid Wien és a szlovák válogatott egykori kapusa, jelenleg a szlovák másodosztályban szereplő KFC Komárom kapusedzője. Pályafutásáról Bőd Titanilla írt könyvet Novota címmel.

1. Nyáron más hangulata van egy ilyen futballeseménynek, de nem csak ezért volt fura döntés a FIFA részéről. Hanem mert a játékosoknak rendkívül megterhelő, hogy a bajnoki szezon közepén kell lejátszaniuk a vébét. A topligák szerintem tele lesznek sérültekkel a szezon második felében.

2. Amikor nincs ott a magyar vagy a szlovák válogatott, mindig az angoloknak szurkolok. Szerencsére a feleségem is szereti a focit, s már a fiaink is nagyok, úgyhogy családi körben nézzük a meccseket. Az biztos, hogy nem fogjuk bojkottálni a vébét. Jürgen Klopp-pal értek egyet, aki szerint a játékosoktól nem várhatjuk el, hogy tiltakozzanak a katari jogsértések ellen. Ez nem a focisták dolga, nem rajtuk kell számonkérni, hogy miért Katar rendezi a vébét, hanem azokon, akik annak idején a vb-helyszínről döntöttek.

3. Brazília, Argentína vagy Franciaország. A meglepetéscsapat Portugália lehet.

KUTTYOMFITTY TÁRSULAT

Tánc, néprajz, zene, irodalom – ebből áll össze a Kuttyomfitty Társulat repertoárja. Fő profiljukat a gyermekműsorok jelentik, bár előadásaikat 4-től 99 éves korig ajánlják. A társulatot két néptánc-pedagógus alkotja, Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás.

Dobsa Fodor Mónika:

1. Most olyan jót nevettem, köszönöm szépen. Én azt sem tudtam, hogy télen lesz a vébé! Persze, Tomit jobban érdekli.

2. Nem nézek meccseket, csak tánc jellegű sportot, mint a jégtánc. De azt is ritkán. Természetesen, semmi kifogásom az ellen, ha Tomi focit néz, csak használjon fülhallgatót! 😊

3. Elképzelésem sincs.

Dobsa Tamás:

1. Nos, nem igaz, hogy Mónika nem ért hozzá. Amikor felolvastam neki a három kérdést, így válaszolt: passz, passz, passz… Az, hogy idén télen rendezik a világbajnokságot, bennünket sehogyan sem érint, mert egyébként is minden nap előadásaink lesznek, plusz egy bemutató a Megyer Táncegyüttessel, így maradnak a sporthírek.

2. Nem vagyok nagy fociszurkoló, utoljára gyerekkoromban voltam meccsen. De a nagy futballtornák érdekelnek, egy-két mérkőzést biztosan megnézek.

3. Ha ezt tudnám, már futnék is egy fogadóirodába megtenni a végeredményt.

BOZSIK PÉTER

Televíziós szakkommentátor (M4 Sport), korábbi futballedző. Bajnoki címet nyert a Zalaegerszeggel, és ő volt a ZTE edzője, amikor Koplárovics góljával legyőzték a Manchester Unitedet. Az Aranycsapat legendás középpályásának, Bozsik Józsefnek a fia.

1. A pénz és a profit mindent felülír. A jelenleg is zajló bajnoki szezon közepére besűríteni egy ilyen tornát – ez túlterhelést jelent a játékosoknak, megnő a sérülésveszély. A szövetségi kapitányoknak is nagyon kevés idejük van arra, hogy felkészítsék a csapatukat a vébére.

2. Úgy nézem a meccseket, hogy jegyzetelek közben. Szakkommentátorként ez a munkám része. Soha nem tudhatom, hogy legközelebb melyik csapat meccsére fognak beosztani a stúdióba, ezért igyekszem felkészülni mindegyik válogatottból.

3. Mindig esélyesek a brazilok, a németek, és szerintem az angolok is jobbak, mint ahogy azt a Nemzetek Ligájában elért eredményeik mutatták. A francia címvédést nem tartom valószínűnek.

BENKŐ TÍMEA

Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium tanára, lapunk külső munkatársa, a Tanári című könyv szerzője.

Elöljáróban hadd mondjam el, hogy nálunk a férjem meg a lányom az igazi szurkoló. Szerintük én csak divatdrukker vagyok, mert én DAC-meccsre is csak akkor megyek, ha jó az idő, vagy ha úgy gondolom, hogy nyerni fog a csapat. Tévében is csak akkor nézek meccset, ha ők nézik. Nekem azért kell képben lennem, mert osztályfőnök vagyok a gimiben, ahol sok a fiú, és hétfőn reggel az első óra osztályfőnöki, ahol mindig meg kell beszélni a hétvégi meccseket.

1. A férjemnek nem nagyon tetszik, hogy most lesznek a meccsek. Azt mondja, sok lesz a sérült. Nekem amúgy mindegy, hogy nyáron vagy télen, csak annyi a különbség, hogy a férjemék most nem az udvaron fognak ordítani a meccsek alatt, hanem bent.

2. Teljesen mindegy, hogy a férjem egyedül nézi a meccset vagy többen nézik. Ha az ő csapata, a Barcelona játszik, akkor a góloknál megőrül, csapkod, kiabál. A hangulatát is nagyban befolyásolja az eredmény. Ha veszít a Barca, akkor nálunk háromnapos nemzeti gyász van. Úgyhogy annak szurkolok, hogy lehetőleg mindig a Barca nyerjen. De ha veszekedést akarnék szítani, elég lenne azt mondanom, hogy a világ legjobb kapusa Manuel Neuer a Bayern Münchenből. A férjem ugyanis ki nem állhatja a Bayernt.

3. Az argentinoknak szurkolunk, Messi miatt. Ha korán kiesnek az argentinok, akkor a spanyoloknak.

HUNČÍK PÉTER

Pszichiáter, író, a Független Magyar Kezdeményezés egyik alapítója, Václav Havel csehszlovák államelnök egykori kisebbségügyi tanácsadója. Határeset című regényéért Bródy-díjat kapott. Ipolyságon született, Dunaszerdahelyen él.

1. Az, hogy télen lesz a vébé, a profi labdarúgók szempontjából mindegy, hiszen az angol liga karácsonykor sem szokott leállni, hozzá vannak szokva ahhoz, hogy decemberben is meccseket kell játszani. Engem sokkal inkább az zavar, hogy Katar kapta meg a rendezési jogot. Az a mód, ahogy megkapta, nyílt felhívás volt a korrupcióra, hogy így is lehet intézni a dolgokat, a világ szeme láttára.

2. Ez attól is függ, kik játszanak. Kedvenc csapatom a Liverpool, de szeretem az Arsenalt is. Ha ők vesztésre állnak, akkor jobban szeretek egyedül lenni. Ha egyáltalán nem megy nekik a játék, akkor tíz percre lekapcsolom a tévét, és fel-alá járkálok. De társaságban is jól érzem magam, néha hatan-nyolcan összejövünk Szigeti Laciéknál a teraszon, hogy megnézzünk egy jó meccset.

3. Az angoloknak meg a németeknek fogok szurkolni, de sajnos Argentína lesz a világbajnok.

RÉCSEI NOÉMI

Televíziós műsorvezető, kultúraszervező, az RTVS magyar adásának munkatársa. Egy kislány édesanyja, Galántán él.

Számomra a futball-világbajnokság olyan esemény, amely fölött elsiklanék, ha nem hívnák rá fel a figyelmemet a barátaim, a kollégáim, az ismerőseim. Szégyen vagy sem, szerteágazó érdeklődésemből kimaradt a foci, és maradt helyette a zene, a zeneelmélet, az irodalom, a művelődés, az utazás és legfőképp a családom, azon belül is a kislányom. Amíg Katarban fociznak, addig én egészen biztosan az otthon melegében zongorázni, ukulelézni, olvasni vagy énekelni fogok a kislányomnak, esetleg az aktuális bel- és külpolitikai események fognak foglalkoztatni.

LAKAT T. KÁROLY

Szepesi-díjas sportújságíró, dolgozott a Nemzeti Sportnál és a Képes Sportnál is. Édesapjáról, dr. Lakat Károly mesteredzőről írta az Apám regénye című memoárját. Éveken át állandó megszólaló volt a Pátria Rádió Rangadó című műsorában. (Válaszait a János kórházból suttogta a telefonba.)

1. Elfogadom, hogy a futballban ma már mindent a pénz irányít, s hogy világbajnokságot is lehet venni, de ez bohóctréfának is rossz.

2. Az attól függ, hogy milyen meccsről van szó. Az NB1-es mérkőzéseket már úgy tudom nézni, hogy háttal ülök a tévének, cikket írok közben, mégis pontosan tudom, mi történik a pályán. Amikor a riporter fölemeli a hangját, akkor odanézek. Az ilyen vébéken viszont a legnagyobb koncentrációval, a képernyőre tapadva figyelem a csapatokat, hogy megtanuljam, kik alkotják például a ghánai középpályát. És óhatatlanul összehasonlításokat teszek, hogy mire jutna a magyar válogatott. Érdekes lett volna látni, hogy hagynak-e bennünket játszadozni a nagycsapatok, mint a Nemzetek Ligájában. A vébén megmutatkozott volna az igazi erőnk.

3. Amióta az eszemet tudom, nem volt olyan világverseny, amikor nem mondtam volna azt, hogy na, az angolok megmutatják a világnak! Most már nem gondolom ezt. Akiket a magyarok két- vagy háromhavonta vernek meg, azok hogyan akarnak világbajnokságot nyerni? Egyelőre abban reménykedem, hogy hazaengednek a kórházból, és akkor otthon tudnám nézni a vébét. Veled is szívesen néznék meccset, vagy Dénes Tamással [futballtörténész, sportújságíró – a szerk. megj.]. Olyankor az is elég, ha csak két szót váltunk közben, mert tudom, hogy az valami lényeges, nem drukkerbeszéd. De ezt már, attól tartok, nem adja meg nekem az ég. Bár megadná!

