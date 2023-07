Halálos fenyegetések, éjszakai evakuáció. Ezért nem indul újra Čaputová

Pedig a lényeg az, hogy nem Čaputová gondja és felelőssége a szlovákiai demokrácia megmentése, hanem a miénk, választóké.

Sokakat meglepett, hogy az elnöknő nem indul újra, hiszen a közvélemény-kutatásokban változatlanul mindig ő volt a legnépszerűbb politikus. Igaz, amennyien tisztelték és támogatták, annyian gyűlölték és támadták is. Ebből lett elege, az energiája nagy része ugyanis arra ment el, hogy rendőrségi kihallgatásokra járt, védekezett, magyarázott és próbálta tartani magát.

Halálos fenyegetések, éjszakai evakuáció

Olyannyira, hogy a közvetlen környezetén kívül senki sem tudta, volt olyan napja is, amikor élettársa, Juraj Rizman autóját egy őrzött parkolóban ripityára törték, a lányait halálosan megfenyegették, majd éjszaka az egész családot evakuálni kellett egy szállodába, mert valaki bejelentette, hogy bombát helyezett el náluk. Ez nem egyszeri eset, a háza előtt folyamatosan gyanús alakok hőbörögnek, rendszeresen kap fenyegető e-maileket, borítékba csomagolt töltényeket. Mindezek után pedig munkába megy, tárgyal, külföldi államfőket fogad, vagy maga utazik külföldre.

Minderről a nyilvánosság mostanáig semmit sem tudott, talán ez is hiba volt. Az elnöknő nyilván attól tartott, ha beszél arról, minek van kitéve, az még inkább felbátorítja támadóit, vagy azt hitte, a vállalt feladattal ezt a terhet is viselnie kell. Ma már látjuk, hogy nincs ez rendjén, egyetlen köztisztviselőt sem lehet ennyi gyűlöletnek, ilyen támadásoknak kitenni. Mint ahogy az sincs rendjén, hogy nálunk sem az elnök, sem a kormányfő, sem a parlament alelnöke nem állami rezidenciában lakik, hanem mindenki maradt a saját otthonában, amelyet csak korlátozott körülmények között tud megvédeni a rendőrség. Az meg már világraszóló szégyen, hogy az elnök és a kormányfő, ha akarna, sem tudna hivatali rezidenciába költözni, mert nálunk nincs ilyen. Egyedül a parlament elnökének lenne egy „szolgálati” villája, de ő is úgy döntött, marad inkább a sajátjában.

Elnökök a saját házukban

Szlovákiában évek óta fel sem merült, hogy állami rezidenciákra kellene költeni. De miért is kellene? Talán mert így dukál, ez méltó a magas rangú tisztséghez és ez a legbiztonságosabb megoldás. A politikusok sokkal inkább azzal tetszelegtek a választók előtt, hogy ők ezzel is spórolnak az államnak, pedig ez így nem igaz, és ráadásul nem is elegáns. Ha a közjogi méltóságok hivataluk elfoglalását követően kötelesek lennének a szolgálati rezidenciába költözni, egyszerűbb volna a védelmük, és azt sem vethetné a szemükre senki, hogy flancolnak, mert nem érik be a családi házukkal, panellakásukkal. Tény, hogy ez a tettetett egyszerűség tetszik a hazai választóknak, vevők voltak arra is, hogy Rudolf Schuster az elnöki palota tetőterében lakott és rezsón főzött, de van egy szint, amely fölött ez már inkább szánalmas és nevetséges, mint rokonszenves.

Az amerikai elnököt senki nem kérdezi meg, szeretne-e beköltözni a Fehér Házba, a brit miniszterelnök is köteles a Downing Street 10-ben lakni, és a szomszédos országok államfőinek is van saját rezidenciájuk. Zuzana Čaputová ugyancsak többször elmondta, hogy a családja biztonsága érdekében ezt látná jobb megoldásnak, de az elnöki villa a pozsonyi Slavín közelében használhatatlan és már alkalmatlan is, új ingatlanra az elnöki hivatal költségvetéséből nem telt, az állam pedig nem adott rá. Ez a védtelenség és a tény, hogy még otthon, a saját házában sem érezhette magát biztonságban, nagy súllyal eshetett latba a döntésénél.