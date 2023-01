Dél-Szlovákia kórházak nélkül?

Gyógyszerhiány, nem csak nálunk

Karácsony előtt évek óta nem látott influenzajárvány csapott le Szlovákiára, és az enyhe időjárás miatt a második hullám január közepére várható. Közben alapvető gyógyszereket nem lehet kapni, vagy napokig kell várni rájuk, ami főleg az antibiotikumok esetében kétségbeejtő. Az Állami Gyógyszerellenőrző Intézet (ŠÚKL) tájékoztatása szerint főleg a gyerekeknél alkalmazható, szirupok formájában beadható lázcsillapítókból és antibiotikumokból nagy a hiány, de nem lehet kapni egyszerű penicillint, kalciumszirupot, Paralen lázcsillapítót, Dorithricin lokálisan ható antibiotikumot vagy torokfájást enyhítő, szopogatható pasztillákat sem.



Kiszolgáltatva Kínának

A hiányt több tényező is befolyásolja, de mindenekelőtt az, hogy a Covid-járvány miatti lezárást követően a ható- és csomagolóanyagok szállítása még nem állt vissza a 2019-es szintre. Ezeknek 60–80%-át Indiában és Kínában gyártják, utóbbi országban pedig még néhány héttel ezelőtt is szigorú lezárások és korlátozások voltak érvényben. Ez is azt mutatja, mennyire kiszolgáltatott Európa a gyógyszergyártás tekintetében Ázsiának, és ha ezen a téren nem történik változás, mindig számolhatunk azzal, hogy bizonyos gyógyszerek hiányozni fognak a hazai piacról.

A gyógyszergyárak sem működnek még úgy, ahogy a járványt megelőzően, nemcsak alapanyagból, hanem munkaerőből is hiány van, de egy-egy gyógyszer kiesését okozhatja az is, hogy a legyártott sorozat nem felelt meg a minőségi kritériumoknak.



Behozzuk, majd kivisszük

A gyógyszerforgalmazók hallgatnak róla, de a szlovák piacra behozott gyógyszerekből sokat magasabb áron külföldön adnak el: ezt hívják reexportnak. Sok gyógyszert, főleg antibiotikumot most Ukrajnába szállítanak. Ott viszont leállt a gyógyszergyártás, tehát az a mennyiség is hiányzik az európai piacról. Komoly és hosszan tartó gyógyszerhiány esetén az orvos előírhat generikumot, vagyis ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó készítményt, az egészségügyi minisztérium engedélyezheti nálunk nem regisztrált gyógyszer behozatalát, vagy olyanokét, amelyeknek idegen nyelvű a csomagolása, mert eredetileg más országok piacaira készültek. Járványok esetén mindig előfordul, hogy ideiglenesen hiányzik valamelyik fokozottan keresett gyógyszer. Ezt általában meg tudják rendelni a gyógyszertárak. Ezért is fontos, hogy feleslegesen senki ne vásároljon be gyógyszerekből, az influenzára készülve elég, ha lázcsillapító és köhögéscsillapító van otthon, a többit majd szükség esetén előírja az orvos – és lehet keresni.