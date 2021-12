Covid után, otthon

Abban, hogy nem fertőz, csak az lehet biztos, akinél a hazatérés előtt PCR-tesztet végeztek. Ez ma a legtöbb kórházban nem ingyenes, de ha a hozzátartozók megtehetik, éljenek vele a hazaszállításkor. Addig, amíg megjön a teszt eredménye (ez akár két nap is lehet), jó, ha fokozott óvatossággal közelítenek a kórházból hazatért beteghez.





Felesleges fertőtlenítés

Aki koronavírus miatt szorult kórházi kezelésre, az a hazatéréskor már nem fertőző, inkább azoknál ajánlott vigyázni, akik más betegség miatt voltak kórházban, és esetleg még a tünetek sem jelentkeztek náluk, figyelmeztet Magdaléna Palicová tüdőgyógyász, a nyitra-zobori tüdő- és légúti betegségekre specializált kórház orvosa. „Alapfeltétel, hogy a beteg minden ruháját és holmiját, ami vele volt a kórházban, kirakjuk a levegőre, jól kiszellőztetjük, aztán 60–90 fokon kimossuk. Amíg nem tudjuk, nem fertőzött-e, ajánlott, hogy külön ágyban, sőt külön szobában aludjon, ha lehetséges, külön fürdőszobát használjon. Ha ez nem megoldható, fertőtlenítsünk utána legalább öt napig – ennyi idő után már kiütközik a betegség” – mondja Palicová. Szerinte, ha már biztosak vagyunk abban, hogy a kórházból hazatért családtagunk nem covidos, nincs értelme otthon a túlzott fertőtlenítésnek, mert csökkenti a szervezet ellenálló képességét. Elég, ha rendszeresen és alaposan kezet mosunk, és csak akkor fertőtlenítünk, amikor elhagytuk a házat, más környezetben jártunk, másokkal érintkeztünk.





Figyeljük a beteget

Bármennyire gyógyultnak tűnik is, aki kórházból hazatért, fokozott trombózis-, tüdőembólia-, infarktus- és agyvérzésveszélynek van kitéve, mivel a Covid–19 vírus véralvadási problémákat is okoz. Naponta kétszer-háromszor mérjük a beteg vérnyomását, figyeljük, nem jelennek-e meg apró, pontszerű, bevérzett foltok, kis vérömlenyek a bőrén. Ezek trombózist, belső vérzést vagy más vérkeringési zavart jelenthetnek, ha ilyet észlelünk, mindenképp hívjunk orvost.

Palicová szerint teljesen csak a negatív PCR-teszt vagy tíz nap karantén után lélegezhetünk fel, ugyanis ha valakinél ennyi idő alatt nem jelentkeznek tünetek (láz, köhögés, levertség), biztosan nem Covid-fertőzött. „A Covid-gyógyultaknál gyakran még pozitív eredményt mutatnak ki a tesztek. Ez a szervezetben jelen lévő elhalt vírusokra utal, amelyek nem fertőzők és nem jelentenek veszélyt másokra. Vagyis egy Covidból gyógyult beteg esetében feleslegesnek tartom az aggodalmat, inkább azokra ügyeljünk, akik más betegséggel kerültek kórházba, mert ők könnyebben hazavihetik a vírust. Akinél a kórházban rájönnek, hogy Covid-fertőzött, azt negatív teszteredménnyel, gyógyultan küldik haza, itt elég az egyébként is érvényes szabályokat betartani. Mindent kimosni, szellőztetni, és főleg a családtagoknak kell vigyázni, hogy ne fertőzzék meg a legyengült beteget” – figyelmeztet a doktornő.





Hetekig tart a lábadozás

A kórházból senkit sem teljesen gyógyultan küldenek haza, a lábadozás még hetekig tart, és ez a Covid-fertőzés esetében többszörösen igaz. Minél súlyosabb állapotba volt valaki, annál nehezebb visszanyerni az erejét, a Covid-betegek fele hónapokig küzd még valamilyen mellékhatásokkal. Ezek között a leggyakoribb a légzési nehézség, fejfájás, szédülés, koncentrációs nehézségek, szaglás és ízlelés elvesztése, izomfájdalom, valamint általános gyengeség és fáradékonyság. Azok, akiket lélegeztetőgépre kapcsoltak, a lekapcsolást követően hónapokig küzdenek nyelési nehézségekkel, újra tanulnak járni, beszélni, sőt lélegezni is. „Kevés szó esik erről, de kifejezetten tudatosan kell újra megtanulniuk lélegezni: belégzés orron át, kilégzés szájjal. Semmiképp sem szabad egész nap feküdni, ahhoz, hogy a tüdő működjön és rehabilitálódjon, szükséges a mozgás. Kezdetben elég felülni, a lakásban tenni-venni, aztán hosszabb sétákra indulni, később legalább napi két-három órát intenzív mozgással tölteni. Ez lehet nyitott ablak melletti szobabiciklizés, pilátesz torna, tánc, vagy kutyasétáltatás, kinek mi esik jól.”





Újra tanulnak lélegezni

Senki ne csodálkozzon, ha a Covid-fertőzés leküzdését követően nincs ereje teljében, nem bírja úgy a terhelést, mint azelőtt. Nem csak a tüdőnek van szüksége időre, hogy erőre kapjon, hanem a léleknek is. Nem könnyű megbékélni azzal, hogy az ember néhány lépésbe belefárad, vagy hogy még a tisztálkodáshoz is segítségre van szüksége. A sérült tüdő egyszerűen nem tudja kellő mennyiségű levegővel ellátni a szervezetet, ezért okoznak gondot az alapvető tevékenységek is. Erre nincs más gyógymód, mint a fokozatos terhelés, mondja a doktornő. Szerencsés esetben már a kórházban elkezdik a beteg rehabilitációját, felültetik, járnak vele, légzési technikákat oktatnak. „Nem is gondolnánk, mennyire tudatos tevékenység a légzés olyankor, amikor valaki helyett hetekig gép lélegzett. Normál esetben minden lélegzetvételnél emelkedik a mellkas, egy lélegeztető gépről levett páciensnél beesik. Újra kel tanulniuk lélegezni, ami lelkileg is nagyon megterhelő. Minden lélegeztetőgépről levett betegnek komplex tüdő-, belgyógyászati, kardiológiai és pszichológiai kezelésre volna szüksége, de nálunk erre nincs kapacitás. Akit a kórházból hazaküldenek, az a sorsára van hagyva, szinte minden utóhatással egyedül kell megküzdenie. Kirívó tünetekkel fordulhat ugyan orvoshoz, de mindegyik csak a saját szakterületét nézi, hiányzik a komplex gondoskodás. A post-covid rendelőkbe, amelyekből szintén kevés van, csak három hónap után juthat el a beteg, addig az egészségügyi rendszer tulajdonképpen nem foglalkozik a tüneteivel.”

Szeretteinkről tehát magunk kell, hogy gondoskodjunk. A legfontosabb: annyit mozogjanak, amennyi erejükből telik, szedjenek sok vitamint, és ne essenek kétségbe, ha nem bírnak úgy és annyit, mint a betegség előtt. A jelenlegi helyzetben mégis ez a legtöbb: már annak is örülni kell, hogy élünk.





Kórházi kezelés után - Teszteltessük a beteget - A teszt eredményéig legyen külön ágyban, szobában - A közös fürdőszobát, vécét minden használat után fertőtlenítsük - A kórházban viselt ruhákat magas, 60–90 hőfokon mossuk ki - A használt tárgyakat egy napig szellőztessük, majd fertőtlenítsük

Mit tegyen a Covidból gyógyult beteg? - Igyon sok vizet és teát, kerülje az alkoholt és a kávét - Pihenjen, aludjon - Csak fokozatosan térjen vissza a fizikai aktivitáshoz

