Az ország legdélibb pontján. GALÉRIA

Pat történelme a környező falvakéhoz hasonlatos, részét képezte a római limesnek, a honfoglalást követően pedig a komáromi vár alá tartozott. A terület egykor hatalmas mocsárfenék volt, amelyből a lassú folyású, kanyargós folyók egy-egy árvíz alkalmával óriási tavat alkottak. A Borovszky-féle monográfia 1268-ban terra Poth alakban egy komáromi várjobbágy birtokaként említi, 1368-ban terra Poth és Polth, 1444-ben posessio Path, 1485-ben már praedium Path alakban jelenik meg. A török megszállás idején majdhogynem teljesen elnéptelenedett, később azonban újratelepült. A trianoni békeszerződésig Komárom vármegye Udvardi járásához tartozott, Marcelháza részeként. 1938–45 között visszacsatolták Magyarországhoz. Az elöljárók már 1939 novemberében kérték önállósítását, Pat azonban csak jóval később, 1957-ben vált önálló községgé. A település népessége nem növekszik számottevően. Jelenleg 540-en lakják, ugyanakkor korfája fiatalodik a beköltözések és a gyermekvállalások növekvő üteme miatt. A területet elképesztő természeti kincsek, történelmi emlékek és kultúra teszi teljessé, ahol a természetkedvelők, a vízi sportok szerelmesei és a bringázók is gazdag lehetőségeket találnak.

Fejlesztések a községben

Tóth Rozália három éve áll a falu élén. Véleménye szerint Patnak meg kell őriznie az értékeit, a hangulatát, a hagyományait, be kell mutatnia a településen élő emberek tudását, nyitottá kell tenni a látogatók előtt a helyi értékeket. Épp ezért folyamatosan keresik a megoldást arra, hogy korszerű fejlesztések valósuljanak meg. Mivel a község infrastrukturálisan rendezett, a közeljövő feladatának a turizmus fejlesztését és az ezt elősegítő feltételek kialakítását, a falukép javítását szükséges előtérbe helyezni. Hogy a tervek megvalósulhassanak határozott elképzelésekre és jól ütemezett munkára lesz szükség.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a Covid idején minden az ölünkbe hullott, és zökkenőmentesen zajlott, de a járvány azt hiszem, minden községben okozott nehézségeket. Ennek ellenére a falu a 2020–21-es években több sikeres pályázatot is magáénak tudhat. Megépítettük a gyűjtőudvart, kiviteleztük felszerelését és gépesítését, ami még az előző önkormányzat kezdeményezése volt. A közel félmillió eurós pályázat támogatásáról a környezetvédelmi minisztérium 2020-ban döntött, és az épület használatba vételének engedélyezésére már a napokban sor kerülhet.”

Az említett időszakban Nyitra Megye Önkormányzata további 5 pályázat támogatásával járult hozzá a falu fejlődéséhez, melyek a kultúra, a sport és az idegenforgalom területén valósultak meg.

„Sikerként könyvelhető el a Dunamente TDM-el való együttműködés is, mely nem csupán a fürdő területén található turisztikai információs központ működtetésére vonatkozik, hanem magába foglalja a kerékpárút melletti pihenő- és szervizpontok bővítését és Szlovákia legdélibb pontjának, mely a község területén található, turisztikai látványossággá tételét. 2021 júliusában, az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program támogatásával kerültek megrendezésre a Hídverő Napok, amelyek remek lehetőséget nyújtanak a határ menti térség és a magyar kisebbség kultúrájának bemutatására, a helyi hagyományok megőrzésére. Idén a határ innenső oldalán Pat biztosította a rendezvény helyszínét, ahol gazdag kulturális programmal vártuk a kedves látogatókat. Tavaly valósítottuk meg a Falumegújítási Program keretében a Környezetvédelmi Alapból megnyert pályázatunkat is, melyet a helyi temető szebbé tételére fordítottunk. A WIFI pre Teba pályázatunk fő célja a széles sávú internet elérhetőségének növelése ingyenes WiFi-zónák kiépítésével a falunkban. A WiFi-hozzáférési pontok nyilvános területeken történő kiépítése ingyenes csatlakozást biztosít majd minden polgárnak és a széles sávú internetre látogatóknak. Terveink között szerepel a bérlakások építése is, mivel úgy tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb igény van irántuk, de erről még nem született végső döntés” – részletezi a polgármester asszony a legutóbbi történéseket.

Az idegenforgalomban a jövő

Bár nem feltétlenül szükséges, hogy egy település egyedülálló turisztikai látnivalóval rendelkezzék, kétségkívül könnyebb, ha van mire építenie. Paton a természetes és az épített vonzerő egyedülálló vendégszeretettel párosul. Az idelátogatók számára nemcsak a már ismert termálfürdő jelenti az attrakciót, közkedveltek a falu természeti szépségei és Duna-partja is. A pati üdülőközpont területén például, amely az ország legnaposabb részén terül el, sok lehetőség nyílik az aktív kikapcsolódásra. A központ maga egy termálvízforrás köré épült, melynek 27 °C-os vize 200 méteres mélyből tör a felszínre. Területét gazdag növényzet jellemzi, a központi helyen fellelhető mesterségesen kialakított tó a csónakázók és vízibiciklizők szolgálatában áll. A Wellness Hotel jóvoltából lehetőség nyílik sétahajózásra is, hiszen az említett spa központ saját kikötővel rendelkezik a Duna pati szakaszán. Egy-egy hajóút során könnyen megismerhetjük a Duna vizének csodálatos élővilágát, a megmaradt ártéri erdőket. Más szóval télen-nyáron remekül kikapcsolódhat erre az ember.

Él és virul a kultúra

A község jellegzetességei megmutatkoznak kulturális és társadalmi életében egyaránt. A Piros Tulipán énekcsoport tagjai például jól ismert népdalokat énekelnek. A kulturális élet azonban nem merül ki a régi dolgok leporolásával, az óvodások például szerves résztvevői az ünnepségeknek. Így szokják és tanulják a közösségi életet.

„Hat működő szervezetünk van, akik aktívan segítenek, részt vállalnak a falu mindennapi életéből. A Csemadok helyi alapszervezetének kiemelkedő munkája révén a Covid és a kijárási tilalmak ellenére is meg tudtunk emlékezni valamennyi fontos eseményről. A Patkó Polgári Társulás nevéhez fűződik a már több ízben megrendezett rétesnyújtó tanfolyam. A 2020-tól önkéntes tűzoltóink egy új tűzoltó autóval gazdagodtak, így már nem csupán a bajban számíthatunk rájuk, hanem gyermekeink nagy örömére a rendezvényeink alkalmával tűzoltó bemutatóval is gazdagítják a programot. Az említett Piros Tulipán a helyi nyugdíjasklub tagjaiból tevődik össze. Említésre méltó még a Vöröskereszt helyi szervezetének munkája és a helyi borászok összefogásából alakult In vino veritas szervezet.

Ahol jó emberek laknak

A polgármester asszony szerint valóban jó emberek élnek a faluban, hogy pontosan mennyire, az egyszerre több dologban is megmutatkozik.

„A Covid idején abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy szinte mindig ugyanazokkal az adminisztratív, egészségügyi dolgozókkal tudtuk lebonyolítani a tesztelési időszakot. Ez óriási segítség volt, a lakosok számára pedig bizalomgerjesztő, ha szabad ezt a szót használnom. És bár az önkormányzat bebiztosította a lakosok, idősek számára a gyógyszerellátást, de például számtalan olyan alkalom volt, amikor a gyógyszer, bevásárlás mellett meleg étel is volt a kapuk előtt. Szomszéd segített szomszédnak, egyik család a másiknak. A gyors reakció, az összetartás megmutatkozik másban is. Bár kis község vagyunk, minden esetben számíthatunk a szervezetekre, az önkéntesekre. Ennek ékes bizonyítéka az óvoda belső felújítása is, melyre a 2018-ban történt csőtörés miatt volt szükség, amikor a szülők és a helyiek közbenjárásával, segítségével néhány nap alatt sikerült helyrehozni a nem kívánatos esemény következményeit. Szinte hihetetlen, de óráról órára be volt osztva, ki mikor tud jönni, és miben tud segíteni. A 2019-ben szervezett Holle anyó elnevezésű jótékonysági bálunkból befolyt összegnek köszönhetően a régi vaságyakat is le tudtuk cserélni, 20 korszerű gyermekágyat vásároltunk az ovisok számára. Természetesen közösségépítő programokat is szervezünk, nemrégiben ilyen volt a Duna mentének megtisztítása, ami a Duna-parti megállók című projekthez kapcsolódva valósult meg, és ahol az összes szervezet képviselte magát, mind a fiatalok, mind az idősebb generáció” – tudjuk meg Tóth Rozáliától.

A látottak alapján a községben a munka egy percre sem áll meg, együttes erővel azonban minden könnyebb. Pat közössége kétségkívül jelesre vizsgázna a legfontosabb polgári erényekből. Egyetértés, önfeláldozás, tettrekészség és kitartás – ez valamennyi dolog nyitja erre.

