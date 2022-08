"A nyugati életszínvonal ott kezdődik, hogy nem csalunk"

Friss felmérések szerint a magyar és a szlovák társadalmat nem a koronavírus, a háború vagy a klímaváltozás aggasztja, hanem az infláció és az elszegényedés. Jogos az aggodalom?

Jogos, mert ma ott tartunk, hogy racionalizálnunk kell a kiadásainkat. Felnőtt egy nemzedék, amely nem emlékszik ilyen inflációs környezetre.

Pazarlóan élünk?

Igen, de nem csak mi, hanem a fejlett világ jelentős része. Ennek oka viszonylag egyszerű: az alacsony árak miatt ezt megengedhettük magunknak. Egyes becslések szerint például Magyarország a kitermelt és megvásárolt energiájának körülbelül a 40%-át pazarolja el. Mondok egy másik példát: az Európai Unióban a felnőttek több mint a fele túlsúlyos, de nézzük meg, a bevásárlóközpontokban mi kerül a kosarakba: jégkrém, chips, puding, rengeteg szemét, ami ráadásul káros a szervezetre. Az oktatás alacsony színvonalának köszönhetően hiányzik a pénzügyi műveltség is, az emberek többsége azt sem tudja, mennyi a háztartásuk havi bevétele és kiadása, azt pedig végképp nem, hogy ezt hogyan lehetne racionalizálni.

Tartsunk egy közgazdaságtani gyorstalpalót: mi az infláció?

Az infláció mérését úgy képzeljük el, mint egy bevásárlókosarat, amelybe kiválasztunk sokféle terméket és szolgáltatást, és figyeljük az ár alakulását. Mennyibe kerül egy kiló kenyér, mennyi a mobilhálózat díja és így tovább. Az eurózónában ez nagyjából háromszáz tétel. Az Európai Központi Bank szerint 2%-os éves inflációnövekedés lenne az ideális. Ennél azonban jelenleg sokkal rosszabb a helyzet.

Kiket érint a leginkább?

Akinél a havi bevétel-kiadás képlet a hónap végén nullára jött ki, az most mínuszban van. Sajnos az infláció a legszegényebb rétegeket sújtja a leginkább. A tehetősek legföljebb kevesebbet tesznek félre, vagy kihagynak egy-két kirándulást. De egy többgyermekes, szegény család nem biztos, hogy tud majd élelmet vagy ruhát venni. Nagy különbség.

Gazdasági szakértők már az év elején azt írták, hogy belesodródtunk egy ár-bér spirálba. Ez mit jelent?

A növekvő árak miatt az alkalmazottak magasabb bért követelnek, ezt meg is kapják, de a munkaadók ezeket a magasabb béreket beépítik az árakba, és újraindul a körforgás.

Mikor fog lelassulni az infláció?

Ehhez előbb stabilizálódnia kell az energiapiacnak. De Oroszországnak az az érdeke, hogy tekergesse a csapokat, és bizonytalan helyzetet tartson fenn. Egyrészt mert fő bevételi forrása a nyersanyag, másrészt pedig mert így feszültséget szíthat az Európai Unióban, ezzel is gyengítve az egyik fő geopolitikai riválisát.

Az élelmiszerárak hónapok óta araszolnak fölfelé. Hol a határ?

Amíg a nyersanyag- és energiapiacon nem látunk stabilitást, nehéz elképzelni, hogy javulás legyen. Az orosz–ukrán konfliktus az energia és a műtrágya árára is hatással van.

Az élelmiszerárak alakulása a V4-országokban és az EU-s átlag

A gabona termelői ára az egy évvel ezelőttihez képest több mint 70%-kal nőtt. Erre mi a magyarázat?

Nemcsak a gabona ára nőtt 70%-kal, hanem például a vajé is. De a sertéshús ára is jelentősen emelkedett. Ebben sok tényező játszik szerepet, a háborún kívül ott volt a Covid, a kínai sertéspestis, az aszály, az energiaárak növekedése.

Magyarországon a kormány rögzítette az üzemanyag árát, néhány alapvető élelmiszer esetében pedig árstopot vezetett be. Az ilyen kontroll megfékezheti az inflációt?

Kivételes helyzetben minden kormánynak kötelessége a lehető legnagyobb mértékben segíteni a rászorulókat. Csakhogy az általános ársapka azt is jelenti, hogy a leggazdagabb réteg is 480 forintért tankolt. De a felső tízezer miért kapjon ilyen ajándékot az államtól, egy csúcsmenedzser vagy egy sikeres vállalkozó miért tankoljon ennyiért? Ezért kellene a támogatást differenciáltan, például juttatás formájában folyósítani.

Miért nem így történik?

Mert sokkal kényelmesebb olyan intézkedést bevezetni, amely a társadalom lehető legszélesebb spektrumát érinti. Ha a kormány csak egy bizonyos réteget kedvezményezne, és a többiekre ráengedné az inflációs terhet, akkor csökkenne a népszerűsége. Bár most már világosan látszik az is, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatatlan.

Magyarország külpolitikai manőverezésében, a Nyugat és a Kelet közötti lavírozásban van gazdasági ráció?

Ahhoz az értékrendhez, amelyet Orbán Viktor hirdet, Európában nem nagyon talált partnert. Akiket talált, azok a Salvini- és Le Pen-féle, nem túl jó hírű, szélsőséges politikai mozgalmak. Nem világos, hogy mi lenne a minta. Törökország, amely a gazdasági összeomlás szélén van? Oroszország, amely barbár agresszorként megtámadta a szomszédját? Melyik lenne a működő modell? Én a tudásalapú társadalomban hiszek, amely Dániában, Finnországban, Észtországban vagy Dél-Koreában működik.

Ha viszont eszkalálódik a háborús helyzet, sokak szerint nem az ideológiák fognak számítani, hanem az, hogy van-e mit enni.

Ez volna az apokaliptikus forgatókönyv. Lehet, hogy Orbán úgy gondolja, jobb egy olyan nagyhatalom érdekszférájába tartozni, ahol a nyersanyag- és az élelmiszerbiztonság adott. Európa ugyanis folyamatos energiaimportra szorul.

Ezt a függőségi viszonyt volt hivatott kiváltani a zöldenergia-forradalom?

Igen, de naivitás volt azt hinni, hogy Oroszország, amelynek ez a fő bevételi forrása, tétlenül fogja nézni, amint Európa zöld energiára váltja le a fosszilis energiát. A zöld forradalomhoz elengedhetetlen nyersanyagok pedig – például az elektromos autó akkumulátoraihoz szükséges kobalt – Kína kezében vannak.

Oroszország vagy Kína közül kellene választani? Nem túl biztató.

Ráadásul, ha Kína megtámadja Tajvant, mi pedig válaszként szankciókat vetünk ki rá, akkor nem tudjuk levezényelni a zöld forradalmat. Bonyolult játszmák ezek.

Térjünk vissza Magyarországhoz. A G7 gazdasági portál saját mérései szerint a magyarországi élelmiszer-infláció a 30%-ot közelíti. Közrejátszik ebben az is, hogy néhány hete a forint történelmi minimumra zuhant az euróhoz képest?

A forint árfolyama egy újabb probléma. A Magyar Nemzeti Bank sokáig úgy gondolta, a gyengébb forint kedvező az exportorientált magyar gazdaságnak, a 400 forintos euróárfolyam viszont már az a szint volt, amikor a jegybank is nyugtalankodni kezdett, emelte a kamatot, de aztán elfogytak a töltényei. A kamatemelés ugyanis magában nem bizonyult hatékonynak, a jegybanknak pedig nincsenek jelentős devizatartalékai. Ne felejtsük el, hogy Brüsszelben maradt közel 4 milliárd eurónyi támogatás, ami euróban érkezett volna Magyarországra. Ha ezt a piacon átváltják, a forint máris megerősödik. Ez most kiesett, a jegybank pedig nem tud beavatkozni a devizapiacon, mert nincs megfelelő mennyiségű eurója.

Az elmúlt években megszoktuk, hogy az euró erősebb, mint a dollár, most azonban a paritás körül táncol az árfolyam, és elemzők szerint hamarosan a dollár javára billen át. Ennek mi az oka?

Az eurózónának rengeteg megoldatlan problémája van. Emlékezzünk Görögország vagy Olaszország államadósság-válságára. Külső beavatkozással csak a tünetek lettek enyhítve, de érdembeli reformokat nem sikerült elfogadtatni. Orbán Viktornak abban igaza van, hogy Nyugat-Európa lemaradt. Ha megnézzük a mesterséges intelligenciával foglalkozó vagy robotikai innovációs startupokat a világban, a legnagyobbak között alig találunk európait, döntő többségük amerikai vagy kínai. Nyugat-Európa elkényelmesedett. S jött a háború, ami szintén itt van, Európában.

Simon Jenkins a Guardianben írt arról, hogy az Oroszországra kivetett gazdasági szankciók visszafelé sültek el, mert a rubel szárnyal, Putyin pedig erősebb, mint valaha. A Válasz Online viszont alapos elemzésben mutatta ki, hogy az az állítás, amely szerint a szankciók jobban sújtják az EU-t, mint Oroszországot, tényszerűen nem igaz. Kinek higgyünk?

Ebben a témában a legjelesebb közgazdászok véleménye is megoszlik. Ahogy Jenkins cikke megjelent, azonnal ízekre szedték, és bekezdésről bekezdésre cáfolták meg az állításait. A szankciók mindig hosszú távon működnek. Ha az agresszor megállítása volt a cél, ez nem jött be. Viszont hosszú távon komoly károkat okoz az orosz gazdaságnak, amely előbb-utóbb súlyos recesszióba süllyed.

Törökországban hivatalosan 80%-os az infláció, a The Economist szerint azonban a valós szám 160% körül van, a török középosztály összeomlóban, családok milliói csúsznak be a szegénységi küszöb alá, s akinek van spórolása, az a pénz elértéktelenedésétől félve költekezik. Lejátszódhat ilyesmi Közép-Európában is?

Erdoğan egy olyan autokrata vezető, aki teljesen elszakadt a valóságtól, és irracionális döntéseket hozott. A gazdasági szakembereit lecserélte politikailag lojális hívekre. De a jegybanki működés alapja a függetlenség, nem lehet a mindenkori kormány szolgája. Törökországban az állam beleszólt a jegybank működésébe, és beindult egy szörnyű inflációs spirál. Közép-Európában ezt ilyen formában jelenleg elképzelhetetlennek tartom.

Szlovákia hol tart a szomszédaihoz képest? Közgazdászok szerint a szlovák gazdaság leszakadóban van, a tátrai tigris régóta beteg.

Ha a visegrádi országok egy főre eső GDP-jét vesszük alapul, a helyzet nem kirívóan rossz, bár Csehország előnye a többiekhez képest még mindig jelentős. Viszont tény, hogy a Dzurinda-kormány által bevezetett reformoknak köszönhetően volt itt egy nagy gazdasági fellendülés, ami mára kifulladt.

Szlovákia demográfiai mutatói sem túl biztatók.

Elöregedőben van a társadalom, egyre csökken a 18 és 60 év között lévők aránya. Ha pedig nincs elegendő munkaerő és nem növekszik a termelékenység, akkor gazdasági fejlődés sincs. Ilyen helyzetben fel kell készülni arra, hogy a nyugdíjrendszer hamarosan fenntarthatatlan lesz. Az államnak tartalékot kellett volna felhalmoznia, de nem ez történt, hanem értelmetlen pénzszórás.

Hogyan maradhat Közép-Európa mégis versenyben?

Megfelelő munkaerő híján az innováció tudná meglódítani a termelékenységet. Ehhez azonban az oktatásba kellett volna invesztálni, ami sajnos az állam részéről elmaradt, Szlovákiában és Magyarországon is. Mondok egy példát: Közép-Európa gazdaságaiban az egyik legnagyobb szerkezeti probléma a lakhatás. Az Egyesült Államokban 4 évig kell dolgozni ahhoz, hogy megvásárolhassunk egy átlagos ingatlant, Szlovákiában több mint 10 évig. Ahhoz, hogy a kormányzat hatékonyan tudjon reagálni erre, tudni kell, hogy az egyes városokban mennyi az üres lakás. Csakhogy nincsenek ilyen jellegű megbízható adataink. Miért nincsenek? Mert az oktatás alacsony színvonala miatt nincs meg a megfelelő infrastruktúra kiépítéséhez szükséges tudás, az állam pedig nem tudja megfizetni a versenyképes szakembereket, akik ezért külföldre távoznak.

Az árak már nálunk is olyanok, mint Nyugat-Európában, a fizetések azonban jócskán elmaradnak a nyugat-európai átlagtól. Életszínvonal tekintetében utolérjük-e valaha Ausztriát?

Ausztriában elképzelhetetlen, hogy valaki számlák nélkül építse föl a házat. Nem azért, mert ott jobbak az emberek, hanem mert jobban működik az állam. Vannak törvények, kialakultak bizonyos normák. Ott az a természetes, hogy ha kiadsz egy lakást, akkor adózol utána. Ha építkezel, olyan munkásokat alkalmazol, akik számlát adnak. Itt kezdődik Ausztria és a nyugati életszínvonal. Ugyanakkor teljes mértékben megértem azokat a szlovákiai vállalkozókat és cégtulajdonosokat, akik egy rosszul működő államnak nem szívesen adóznak. Amíg ebből az ördögi körből nem sikerül kilépnünk, nincs esélyünk felzárkózni a Nyugathoz.

A háborúnak és a gazdasági válságnak mi a legfontosabb üzenete számunkra?

Hogy ne engedjük a politikusainknak fekete-fehérre festeni, „mi”-re és „ők”-re osztani a világot. A valóság ennél jóval színesebb és összetettebb. Kiindulási alapnak itt van a keresztény kultúránk. Az én olvasatomban ennek egyik alappillére a szolidaritás. Mi úgy szocializálódtunk, hogy ha egy erősebb elveszi a gyengébbtől az általa termelt zöldséget, akkor azt nem hagyhatjuk szó nélkül, s kell, hogy ennek legyen emberi és jogi következménye is. Függetlenül attól, hogy Ukrajna szimpatikus-e számunkra, vagy sem.

Sánta Attila (1979, Ipolyszakállos) az ipolysági magyar gimnáziumban érettségizett, a pozsonyi Comenius Egyetem matematika–fizika karán végzett matematika szakon, 2005 óta pedig az Erste Bank bécsi központjában dolgozik, ahol a mérlegmenedzsment részleget vezeti: ő felel az Erste Bankcsoport kamatkockázatáért és likviditásáért, valamint a kötvénybefektetésekért. Balázsfán él, nős, két gyermek apja.

A cikk a nyomtatott Vasárnap 2022. augusztus 23-i számában jelent meg.

