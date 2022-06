70 éve a trónon

Ez már magában is döbbenetes teljesítmény, Erzsébetet viszont ennyi év után a humorérzéke sem hagyta el. A június eleji platinajubileumi ünnepségsorozat elején a királyi család hivatalos YouTube-csatornáján közzétettek egy rövid videót, amelyben a királynő egy ismert mesefigurával, Paddington mackóval teázik. Pontosabban csak szeretne, ugyanis az ügyetlen medve először kiissza a kancsóból szinte az összes teát. „Annyi baj legyen” – feleli Erzsébet, és attól sem jön zavarba, amikor Paddington a kalapja alól elővesz egy szelet lekváros kenyeret, és megkínálja vele az uralkodót. Az enyémeket itt tartom – húz elő a retiküljéből egy másik szendvicset viccesen a királynő. Az ablakokon keresztül már hallani a jubileumi ünnepség kezdetét jelző dobolást, és a lelkes tömeg hangját. „Köszönet mindenért” – zárja a jelenetet a mackó. „Nagyon kedves” – feleli erre Erzsébet.

Lajos, a család új sztárja

A négynapos ünnepségsorozat méltó pompával lezajlott, olyan sztárok muzsikáltak élőben az uralkodó tiszteletére, mint Rod Stewart, Ed Sheeran, vagy Brian May az egykori Queenből. Nemcsak Londonban ünnepeltek, hanem az egész Egyesült Királyság és a Nemzetközösség területén: piknikekkel és utcabálokkal tisztelegtek az uralkodó előtt, összesen vagy 85 ezer helyszínen.

Erzsébet érthető módon mozgásproblémákkal küszködik, ezért az ünnepségek alkalmával is csak kétszer jelent meg a nyilvánosság előtt. Szokásához híven tehát nem tett semmi meglepőt vagy rendelleneset, hacsak az említett kisvideóban való szereplést nem tekintjük annak.

Az ünnepségsorozat legnagyobb sztárja ezúttal Erzsébet egyik dédunokája, a négyéves Lajos herceg volt. Vilmos herceg és Katalin cambridge-i hercegné harmadik gyermeke látványosan unatkozott a Buckingham-palota erkélyén és a számukra kijelölt díszpáholyban is. Édesanyja próbálta nyugtatni, mire Lajos viccesebbnél viccesebb grimaszokat vágva vonzotta magára a figyelmet. Könnyen lehet, hogy máris átvette a mókamester szerepét, dédapja, a tavaly elhunyt Fülöp herceg ugyanis különlegesen fanyar humorával évtizedekig a királyi család legviccesebb tagjának számított.

Lekörözte Viktóriát

A platinajubileum azért is nagy dolog, mert a brit trónon még senki nem töltött ilyen hosszú időt. Viktória királynő rekordját (1837-től 1901-ig uralkodott) Erzsébet már hét éve megdöntötte, Ferenc József 67 éves és 355 napos császári idejét pedig három évvel ezelőtt. Mégis hiányzik még néhány év az abszolút történelmi rekordhoz, hiszen minden idők leghosszabb ideig regnáló uralkodóinak a listáján Erzsébet egyelőre csak a 4. helyet foglalja el. A 2. helytől viszont már csak hónapok választják el. II. János lichtensteini uralkodó (70 évig és 91 napig uralkodott, 1840 és 1929 között), valamint a IX. Ráma néven is ismert, 2016-ban elhunyt thaiföldi király (teljes nevén Phrabat Somdet Phra Paraminthara Maha Bhumibol Aduljadezs) vannak még előtte, valamint az abszolút csúcstartó XIV. Lajos francia király, aki 72 évig és 110 napig ült a trónján (1643. május 14-től 1715. szeptember 1-ig). Talán nem is csoda, hogy a híres szállóige, „Az állam én vagyok” is tőle származik. Ha Erzsébet őt is le akarja körözni, 2024-ig még ki kell bírnia a trónon.

Nem csak a britek királynője

Mifelénk talán kevesebb szó esik arról, hogy Erzsébet nem csak Nagy-Britannia, vagyis az Egyesült Királyság országainak (Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales) uralkodója, hanem még tizennégy országé. Ezek az egykori brit gyarmatbirodalom azon részei, amelyek nem függetlenedtek teljesen (mint India vagy a Dél-afrikai Köztársaság), hanem maradtak a brit koronabirtokok közt. Ezeket az országokat nevezik Nemzetközösségi Királyságoknak. Ausztrália, Kanada és Új Zéland a legnagyobbak, a többi szigetország a Karib-tengeren (Antigua és Barbuda, Jamaica) vagy a Csendes-óceáni térségben (az ismertebbek közül Tuvalu, Pápua Új-Guinea, Salamon-Szigetek).

II. Erzsébet és Fülöp herceg kedvelt időtöltése volt, hogy amíg egészségi állapotuk engedte, rendszeresen ellátogattak ezekbe az országokba. A többségükben Erzsébet a mai napig reális politikai jogkörökkel is rendelkezik, jóváhagyási joga van bizonyos magas állami tisztségviselők kinevezésénél. Ilyen szempontból nézve a hatalmas királyi adminisztráció állandó feladatokat biztosít az uralkodónak és hivatalának.

Talán nem tudta II. Erzsébetről, hogy: Nem kedveli a szakállas férfiakat

Nincs szavazati joga

Nem léphet be a brit parlament alsóházába

Két születésnapja van (április 21-én született, de hivatalosan június második szombatján ünneplik)

Nem fizet adót

Winston Churchill volt az első miniszterelnöke

Nem énekelheti saját országa himnuszát

Egyik ükanyja Rhédey Klaudia (1812–1841) magyar grófnő volt

Kedvenc kutyafajtája a corgi

Reggel tea, este pezsgő

A legtöbb embert persze nem ez érdekli, hanem Erzsébet és a királyi család személyes élete, illetve amit annak gondol. Rendszeresen jelennek meg cikkek, amelyek a Buckingham-palota belső köreiből származó információkra hivatkozva taglalják és találgatják, miből áll az uralkodó napirendje, mit eszik, mit nem eszik, mit iszik, mennyit és mikor. Legutóbb Darren McGrady, a királynő egykori főszakácsa beszélt a sajtónak a Buckingham-palota fogyasztási szokásairól (erről a múlt heti Vasárnap receptes mellékletében már mi is olvashattunk). Őfelsége minden reggel 8.30-kor teázik, Earl Greyt iszik tejjel, cukor nélkül. Hozzá néha kekszet fogyaszt, valamivel később pedig müzlit gyümölccsel, hogy erőre kapjon. Ahhoz ismét a bergamot-olajjal ízesített népszerű fekete teát issza. A málnát állítólag nagyon szereti, de nem fogyasztja, nehogy az apró magok a fogai közt maradjanak, és erre egy váratlanul betoppanó vendég felfigyeljen. Ugyanezért nem fogyaszt fokhagymás ételeket sem – egy királynő lehelete sosem lehet fokhagymaszagú. Fülöp hercegnek állítólag nem voltak ilyen gondjai, a balmorali kastélyban a szakács néha készített neki fokhagymás steaket, persze csak Erzsébet távollétében.

Néhány éve bejárta a világot a hír, hogy Erzsébet késsel-villával eszi a banánt, állítólag azért, hogy ne nézzék majomnak. Hogy ebből mi igaz, és mi a szenzációkeltés, talán mindegy is. Amit viszont régtől tudni lehet róla, hogy egyik kedvenc itala a nálunk szinte alig ismert Dubonnet, ami egy gyógynövényekkel ízesített, boralapú francia likőr. Nem titok, hogy őfelsége minden nap ebéd előtt iszik egy koktélt, amit ginből és Dubonnet-ből kevernek, este pedig egy pohár Champagne pezsgővel zárja a napot.

Ki lesz az utód?

A brit közvélemény és a sajtó évek óta valószínűsíti, hogy a trónutódlás tekintetében ugranak egy generációt, vagyis nem Károly walesi herceg, a 74 éves trónörökös veszi át a koronát Erzsébet után, hanem annak fia, Vilmos cambridge-i herceg, akit családi élete egyelőre teljesen alkalmassá tesz a trón elfoglalására. Apja, Károly esetében számos magánéleti kilengés borzolta a királyi család hírnevét, elsősorban a 90-es években. Károly volt felesége, az 1997-ben tragikusan elhunyt Diana hercegné tudott Károly Kamilla Parkerrel folytatott viszonyáról, emiatt a közvélemény Kamillát nem igazán kedvelte. Azóta viszont ez is megváltozott, Károlyhoz való hűsége és karitatív tevékenysége miatt Kamilla népszerűsége jócskán emelkedett.

Idén februárban viszont Erzsébet olyat mondott, ami alaposan elgondolkodtatott mindenkit. Arról beszélt, hogy szeretné, ha fia, Károly trónra lépése után Kamilla felvenné a queen consort címet, vagyis szintén királynői rangot kapna. Ez azért is érdekes, mert Erzsébet férje, Fülöp sosem kapott királyi címet, haláláig az edinburgh-i herceg címet viselte.

Másodrangú családtagok

II. Erzsébet fiatalabbik unokája, az Amerikában élő, és a családi kötelezettségeknek búcsút intett Harry sussexi herceg és felesége, Meghan szintén megjelentek a platinajubileum bizonyos ünnepségein. Meghívást egyébként nem kaptak, viszont jelezték, hogy az ünnepségek idején Angliában lesznek, és szeretnének részt venni a királynővel kapcsolatos eseményeken. Végül megjelenhettek a június 3-i istentiszteleten a Szent Pál-székesegyházban (ne feledjük, hogy Erzsébet egyházfő is, az anglikán egyházé). A királyi erkélyre viszont esélyük sem volt felkerülni, oda csak azok a családtagok léphetnek, akik közfeladatokat látnak el. A botrányt tehát most sikerült elkerülni, mindenesetre a Buckingham-palotában folyamatosan dolgoznak azon, hogy a királyi család hírnevét többször megtépázott Harry és Meghan ne tudják túlságosan magukra irányítani a figyelmet, hiszen ebből egyértelműen profitálnak. Egy platinajubileumnak mégiscsak az uralkodóról kell szólnia. Róla is szólt.

A teljes írás a nyomtatott Vasárnap 2022/25. számában jelent meg Aki vásárlás helyett előfizetné a Vasárnapot, az most egyszerűen megteheti: https://pluska.sk/predplatne/vasarnap/#objednat-tlacene