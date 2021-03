Utánajártunk a VASÁRNAPBAN: Fáradságos munkával tudjuk csak megvédeni a diót

Az utóbbi évtizedben Közép-Európa országaiba is megérkezett a közönséges dió és a fekete dió kártevője. Olvasóink közül is nyilván sokan megfigyelték (elsősorban tavaly és tavalyelőtt), hogy a dió ősszel nem egészséges, fokozatosan kinyíló és elszáradó burokból pottyan a földre, hanem már szeptember folyamán megfeketedett és beráncosodott héjjal, a belsejében apró fehér férgekkel. Aki ilyet tapasztalt, biztos lehet benne, hogy a nyugati dióburokfúró léggyel (Rhagoletis completa) van dolga (és még lesz is egy darabig). Dél-Szlovákia bizonyos régióiban tavaly a tavaszi fagyok is hozzájárultak a gyenge dióterméshez, akinek sikerült is valamit betakarítania, jóval kevesebbet, mint eddig. Néhány beszámoló már egyenesen a dió kertekből való eltűnését vizionálja, mondván, a szakszerű védelem csak összefüggő ültetvényeken, megfelelő technológiával lesz megvalósítható.

Mi lehet a megoldás? Mikor kell alkalmazni? Honnan érkezett a kártevő? Miért kell többször permetezni? Mit érdemes használni? Milyen módszereket lehet még kipróbálni? Mikor észlelhető a kártevő? Mit kell tenni a megkárosodott terményekkel?

