Téma a VASÁRNAPBAN: Több gyermek, magasabb nyugdíj

Már ha Szlovákiában dolgozik és fizeti a járulékokat, nem hivatásos katona, rendőrtiszt vagy tűzoltó. Hiába gyerekek ők is, utánuk nem jár a szülőknek semmi. A legnagyobb kitolás nem is ez, mert havi húsz eurót talán minden tisztességes ember rászán és lehet, hogy el is költ a szüleire. Hanem az, hogy a bónuszból azok is kimaradtak, akik szülőként legnagyobb áldozatot hozzák évek, sokszor évtizedek óta, mert súlyos egészségkárosodott, nemegyszer teljesen magatehetetlen gyermeket ápolnak, gondoznak. Mivel ez a gyermek nem dolgozik és nem fizet járulékot, a szülők sem kapnak utána bónuszt, hiába érdemelnék meg talán jobban is, mint sokan mások.

Mi volt a törvényalkotók nem titkolt szándéka a nyugdíjbónusz bevezetésével? Mit hangsúlyozott Zuzana Čaputová köztársasági elnök, amikor aláírta a törvénymódosítást? Mire figyelmeztettek a gazdasági szakemberek? Mire nem gondoltak a szociális minisztériumban? Mi lehetne a jó megoldás Iveta Radičová volt kormányfő, szociológus, egykori szociális és családügyi miniszter szerint? Mi a helyzet, ha valaki nem akar hozzájárulni a szülei nyugdíjához? Mennyit kapnak a szülők? Hol a legjobb a nyugdíjasoknak?

Vrabec Mária írásából választ kapnak minden kérdésre, a cikk a már kapható Vasárnapban.