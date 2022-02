Téma a VASÁRNAPBAN: Omikron, vajon ez a harc lesz a végső?

Akár orvosi segítség nélkül is, mert az orvosok között is egyre több a fertőzött. A legtöbben telefonon így is rendelnek, többet úgysem tehetnek a betegekért, mint hogy gyógyszereket írnak fel nekik.

Az omikron variáns gyorsabban és könnyebben terjed, mint az elődei, de legalább könnyebb lefolyású. Az esetek többségében nem okoz súlyos tüdőgyulladást, inkább csak a felső légutak fertőzésében nyilvánul meg. Persze, ezt is gyógyítani kell, antibiotikumokkal, vitaminokkal s főleg ágynyugalommal.

Mi a legfontosabb a fertőzés típusától függetlenül? Mire figyelmeztet Veronika Vahalová, a nyitrai kórház fertőzőosztályának főorvosa? Milyen szerkezetet szerezzünk be otthonra? Hogyan kell a vér oxigénszintjét mérni? Mit ellenőrizzünk folyamatosan? Mi miatt van az, hogy nem igazán oltanak Covid ellen a körzeti orvosok? Mi a teendő, ha kapkodjuk a levegőt? Hogy előzhető meg a trombózis, a tüdőgyulladás? Kik dolgozhatnak betegen is?

