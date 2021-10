Sztárunk a VASÁRNAPBAN: Mucsi Zoltán

Nem a film és nem is a színház hozta meg számára az igazi ismertséget, hanem az internet. A letöltések, a kattintásszámok bajnoka.

És az eszement káromkodásoké. De ami ezzel együtt is nagy erénye: minden szitok és minden szutyok úgy hagyja el a száját, hogy az nem tépi senki dobhártyáját. Volt szakmunkás, vasutas, postás – az életben. Most közmunkás, elmegyógyintézeti király, transzvesztita, vízvezeték-szerelő és ki tudja, még mi minden – a neten. Elképesztően jó színész. Akár epizód-, akár főszerepben. A La Mancha lovagja kétmondatos hajcsárszerepével kezdett, ma Lionel, a sajátos módszereket alkalmazó terapeuta A király beszédében. És nem mellesleg: forgatott hét filmet Jancsó Miklóssal, de büszke azokra a munkáira is, amelyek Szabó Istvánhoz, Grunwalsky Ferenchez és Szomjas Györgyhöz kötik.

Milyen volt az élet Abonyban, egy kis mezővárosban, ahol tizennégy éves koráig élt? Mi tanult a középiskolában? Érdekelte egyáltalán ez a szakma? Hol mindenhol dolgozott a színészet előtt? Milyen volt Törőcsik Mari és Garas Dezső mellett játszani a színpadon? Hogyan csinálja, hogy flottul, könnyedén, a farzsebéből húzza elő a kész figurákat? Mik voltak az első szakmai sikerei? Hol került Jancsó Miklós látókörébe? Hogy találtak egymásra Scherer Péterrel?

