Sztárunk a VASÁRNAPBAN: Györgyi Anna

Napi sorozat állandó szereplője az előbbiben, Petőfi Sándor hősnője a most készülő tévéfilmben. Györgyi Anna élvezettel végzi a dolgát mindkét helyen. Édesapja hivatásának köszönhetően katonai lakótelepeken nőtt fel. Három-négy éves korában Szentendrén élt a család, majd Újpesten és Budán. Szórakozni katonai művelődési házakba jártak. Elárulja: neki még ma is tetszenek az egyenruhás férfiak. Van is belőlük több a családjában. Katonatiszt, rendőr, ahogy ő mondja: csupa pisztolyos ember.

Milyen katonatiszt volt az édesapja? Milyen volt ő kislányként? Szerinte milyen egyéneket érdekes megformálni? Milyen a napi sorozatok egy-egy forgatási napja? Mi a legjobb a forgatásokban? Hogy érzi magát Szemérmetes Erzsók szerepében? Milyen a munka Vecsei H. Miklóssal? Hogyan jöttek össze a férjével? Miket művelt fiatalon a barátnőivel? Hogyan viselte a gyerekek érkezését? Kivel vívja a nagy csatákat?

