Nagy NYÁRI NYEREMÉNYJÁTÉKKAL már kapható a Vasárnap legújabb száma

* Hegyi Zsuzsa: Iskolaszerető iskolasirató

* Téma: Drága lehet az olcsó nyaralás. Nincs az a hiány és felfokozott kereslet, amin a csalók rögtön ne kapnának

* Aktuális: A dzsungel gyermekei. Negyven nappal a repülőgép-szerencsétlenség után élve találtak meg négy gyermeket a trópusi esőerdőben

* Fesztivál: Szászi Fanni ott volt a jubileumi Tompa Mihály országos versenyen, és nemcsak a szereplőket fotózta s a nyertesek névsorát hozta, hanem a benyomásait is megírta

* Sztárunk: Lucskay Róbert Kassáról indult, Pozsonyban vette át színészi diplomáját, Komáromban töltött egy évet, Budapesten kettőt, mire élete következő helyszíne már London: a Royal Shakespeare Company, az Angol Nemzeti Színház, a Globe Theatre. Szlovákiai magyar színész előtte még soha nem lépett föl ezeken a helyeken

* Napló: Marosz Diána – Anya, ez komoly?

* Kitekintő: Költők Hollywood utcáin. Az írósztrájk és kedvenc sorozataink jövője

* Életmód: Hogyan tanulj meg újra pihenni?

* Meghökkentő szenvedélyek: Ha a csallóközkürti Heringh Veronika nem dolgozik hétvégenként, akkor fut

* Világ: Ahol Magyarország mértani közepe található. Itt dobog az ország szíve is, és itt van Európa leghosszabb főutcája

* Kisérdekes: Kakaóhamisító voltam

* Vasárnapi asztalon: krumplis-zöldfűszeres leves, uborkakrémleves, kaporleves galuskával, zöldfűszeres borsóleves, cseresznyés pite

* Veterán: Négy veterán Škodával az autók szülővárosába

* Olvasmány: Kádek Gábor – Kabaré az orvosi váróban

* Tehetségeink: Dávid, a díjnyertes színjeles

* Tini: A második otthon, avagy a kolis élet nehézségei

* Huncutka most a Dunáról mesél, melynek saját napja is van: június 29-én ünnepeljük. Persze, hozott játékot is, meg nyertest is sorsolt, mint mindig

* Koperta: Üröm az örömben; Őrizzük meg régi tárgyaink elnevezéseit; 725 éves Kismagyar; Arany üzlet

* Horoszkóp, Keresztrejtvény, Vicces, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, tévéműsor július 7-ig

* Lelki fröccs: Sosem volt még ennyire fontos önmagunknak lenni

