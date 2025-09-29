Miről ír a Vasárnap legújabb száma?

CÍMLAPON

Tóth Károly színész, akit Szlovákia legszebb férfijának választottak – Kuklis Katalin interjújra

VERS MINDENKINEK

Kemény Zsófi: Szív és érv



KALENDÁRIUM

Julie Andrews, James Dean, valamint az NDK és az NSZK



TÉMA

Kísértés és lehetőség is: a mesterséges intelligencia az oktatásban – Nyerges Csaba riportja két komáromi iskolából



80 ÉVE

Amikor partizánok garázdálkodtak Nádszegen – Olvasóink háborús történetei



SZTÁRUNK

50 éves Kate Winslet, a kisvárosi világsztár – Kulcsár Gábor portréja



POPOKULTÚRA

Amit nem tudtál Frédiről és Béniről – Kulcsár Gábor összefoglalója



KAPCSOLÓDJ

Nevelni vagy nem nevelni? Beszélgetés Langermann Szilvia pszichológussal – Kuklis Katalin sorozata

BACKSTAGE

Földes Gáborné Irmike, a Vígszínház 94 éves szőrmesternője – Szabó G. Laszló beszélgetése



MI TÖRTÉNT?

A nepáli tüntetők Discordon választották meg átmeneti miniszterelnöküket – Szászi Fanni áttekintése



LAKBERENDEZŐ

Garzonlakásban tágasan? – Folytatódik Seres Zoltán sorozata



NAPLÓ

Mayer-Ázsoth Réka: A felelős állattartásról



ÉLETMÓD

Hogyan segít a mindfulness a stressz csökkentésében? Mellár Mezei Anitát kérdeztük – Szászi Fanni írása



MOZI

Az apa: a film, amit csak egyszer lehet megnézni – Vrabec Mária recenziója



SIKERPORTRÉ

Beszélgetés Csolti Csaba gyógytornásszal – N. Mészáros Krisztina beszélgetése



MIT FŐZZÜNK?

A középpontban: a karfiol



FODROS KOCKA

Veres István: Madártej, ebédre



TV-MŰSOR

Október 4-től október 10-ig



TOVÁBBÁ

Dupla keresztrejtvény, gyerekrejtvény, heti film- és programajánló