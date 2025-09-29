Miről ír a Vasárnap legújabb száma?

A Vasárnap családi magazin friss számában:
CÍMLAPON
Tóth Károly színész, akit Szlovákia legszebb férfijának választottak – Kuklis Katalin interjújra
VERS MINDENKINEK
Kemény Zsófi: Szív és érv
KALENDÁRIUM
Julie Andrews, James Dean, valamint az NDK és az NSZK
TÉMA
Kísértés és lehetőség is: a mesterséges intelligencia az oktatásban – Nyerges Csaba riportja két komáromi iskolából
80 ÉVE
Amikor partizánok garázdálkodtak Nádszegen – Olvasóink háborús történetei
SZTÁRUNK
50 éves Kate Winslet, a kisvárosi világsztár – Kulcsár Gábor portréja
POPOKULTÚRA
Amit nem tudtál Frédiről és Béniről – Kulcsár Gábor összefoglalója
KAPCSOLÓDJ
Nevelni vagy nem nevelni? Beszélgetés Langermann Szilvia pszichológussal – Kuklis Katalin sorozata
BACKSTAGE
Földes Gáborné Irmike, a Vígszínház 94 éves szőrmesternője – Szabó G. Laszló beszélgetése
MI TÖRTÉNT?
A nepáli tüntetők Discordon választották meg átmeneti miniszterelnöküket – Szászi Fanni áttekintése
LAKBERENDEZŐ
Garzonlakásban tágasan? – Folytatódik Seres Zoltán sorozata
NAPLÓ
Mayer-Ázsoth Réka: A felelős állattartásról
ÉLETMÓD
Hogyan segít a mindfulness a stressz csökkentésében? Mellár Mezei Anitát kérdeztük – Szászi Fanni írása
MOZI
Az apa: a film, amit csak egyszer lehet megnézni – Vrabec Mária recenziója
SIKERPORTRÉ
Beszélgetés Csolti Csaba gyógytornásszal – N. Mészáros Krisztina beszélgetése
MIT FŐZZÜNK?
A középpontban: a karfiol
FODROS KOCKA
Veres István: Madártej, ebédre
TV-MŰSOR
Október 4-től október 10-ig
TOVÁBBÁ
Dupla keresztrejtvény, gyerekrejtvény, heti film- és programajánló
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.