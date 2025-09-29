Ajánló

Miről ír a Vasárnap legújabb száma?

V
VasarnapVlogo
Vasárnap

A Vasárnap családi magazin friss számában:

CÍMLAPON
Tóth Károly színész, akit Szlovákia legszebb férfijának választottak – Kuklis Katalin interjújra

VERS MINDENKINEK
Kemény Zsófi: Szív és érv

KALENDÁRIUM
Julie Andrews, James Dean, valamint az NDK és az NSZK

TÉMA
Kísértés és lehetőség is: a mesterséges intelligencia az oktatásban – Nyerges Csaba riportja két komáromi iskolából

80 ÉVE
Amikor partizánok garázdálkodtak Nádszegen – Olvasóink háborús történetei

SZTÁRUNK
50 éves Kate Winslet, a kisvárosi világsztár – Kulcsár Gábor portréja

POPOKULTÚRA
Amit nem tudtál Frédiről és Béniről Kulcsár Gábor összefoglalója

KAPCSOLÓDJ
Nevelni vagy nem nevelni?  Beszélgetés Langermann Szilvia pszichológussal  – Kuklis Katalin sorozata

BACKSTAGE
Földes Gáborné Irmike, a Vígszínház 94 éves szőrmesternője – Szabó G. Laszló beszélgetése

MI TÖRTÉNT?
A nepáli tüntetők Discordon választották meg átmeneti miniszterelnöküket – Szászi Fanni áttekintése

LAKBERENDEZŐ
Garzonlakásban tágasan? – Folytatódik Seres Zoltán sorozata

NAPLÓ
Mayer-Ázsoth Réka: A felelős állattartásról

ÉLETMÓD
Hogyan segít a mindfulness a stressz csökkentésében? Mellár Mezei Anitát kérdeztük – Szászi Fanni írása

MOZI
Az apa: a film, amit csak egyszer lehet megnézni – Vrabec Mária recenziója

SIKERPORTRÉ
Beszélgetés Csolti Csaba gyógytornásszal –  N. Mészáros Krisztina beszélgetése

MIT FŐZZÜNK?
A középpontban: a karfiol

FODROS KOCKA
Veres István: Madártej, ebédre

TV-MŰSOR
Október 4-től október 10-ig

TOVÁBBÁ
Dupla keresztrejtvény, gyerekrejtvény, heti film- és programajánló

Megjelent
kapható
új szám
Vasárnap magazin
családi magazin
mit olvassak?
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?