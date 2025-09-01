Ajánló

Miről ír a Vasárnap legfrissebb száma?

V
VasarnapVlogo
Vasárnap

A Vasárnap családi magazin legújabb számában:
 

CÍMLAPON
Langermann Szilvia pszichológus, coach – Kuklis Katalin interjúja

VERS MINDENKINEK
Mizser Attila: kitérő

A TERMÉSZET CSODÁI
Fodor Péter fotósorozata a Kárpát-medence csodálatos élővilágáról

HETI HETES
Mi újság? A hét legfontosabb eseményei, röviden

KALENDÁRIUM
Jiří Menzel, Ferdinand Porsche és a Titanic

TÉMA
Ondrejcsák Róbert Trump béketeremtő show-műsoráról – Vrabec Mária beszélgetése

80 ÉVE
Ha valaki túléli ezt a poklot, az én leszek! – Olvasóink háborús történetei

OTT JÁRTUNK
Denevérlesen a pelsőci toronyban  – Kuklis Katalin riportja

MŰVÉSZBEJÁRÓ
Németh Sándor operettszínész – Szabó G. László interjúja

FESZTIVÁL
Ilyen volt a pozsonyi Lovestream – Csóka Zsófi beszámolója

NAPLÓ
Tóth Erzsébet Fanni: A lista

POPKULTÚRA
Elgondolkodtató filmek az oktatásügyről – Kulcsár Gábor válogatása

FILM
Érdekességek A cápáról – Kulcsár Gábor összefoglalója

KÖNYVAJÁNLÓ
A név fehér foltjai  – Kaszás Dávid recenziója

VASÁRNAPI ASZTAL

Itt a suli – és vele együtt a szendvicsek

Hodossy Katalin: Így dobd fel az étrended!

Rézi néni nyomában Csóka Zsófival

Nagy Zsófia receptjei


MIT FŐZZÜNK?
Középpontban: a petrezselyemgyökér

FODROS KOCKA
Veres István: Menzák ízei

TV-MŰSOR
Szeptember 6-tól szeptember 12-ig

TOVÁBBÁ
Dupla keresztrejtvény, gyerekrejtvény, heti film- és programajánló

Megjelent
új szám
Vasárnap
családi magazin
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa a Vasárnap.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?