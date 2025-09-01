Miről ír a Vasárnap legfrissebb száma?

A Vasárnap családi magazin legújabb számában:
A Vasárnap családi magazin legújabb számában:
CÍMLAPON
Langermann Szilvia pszichológus, coach – Kuklis Katalin interjúja
VERS MINDENKINEK
Mizser Attila: kitérő
A TERMÉSZET CSODÁI
Fodor Péter fotósorozata a Kárpát-medence csodálatos élővilágáról
HETI HETES
Mi újság? A hét legfontosabb eseményei, röviden
KALENDÁRIUM
Jiří Menzel, Ferdinand Porsche és a Titanic
TÉMA
Ondrejcsák Róbert Trump béketeremtő show-műsoráról – Vrabec Mária beszélgetése
80 ÉVE
Ha valaki túléli ezt a poklot, az én leszek! – Olvasóink háborús történetei
OTT JÁRTUNK
Denevérlesen a pelsőci toronyban – Kuklis Katalin riportja
MŰVÉSZBEJÁRÓ
Németh Sándor operettszínész – Szabó G. László interjúja
FESZTIVÁL
Ilyen volt a pozsonyi Lovestream – Csóka Zsófi beszámolója
NAPLÓ
Tóth Erzsébet Fanni: A lista
POPKULTÚRA
Elgondolkodtató filmek az oktatásügyről – Kulcsár Gábor válogatása
FILM
Érdekességek A cápáról – Kulcsár Gábor összefoglalója
KÖNYVAJÁNLÓ
A név fehér foltjai – Kaszás Dávid recenziója
VASÁRNAPI ASZTAL
Itt a suli – és vele együtt a szendvicsek
Hodossy Katalin: Így dobd fel az étrended!
Rézi néni nyomában Csóka Zsófival
Nagy Zsófia receptjei
MIT FŐZZÜNK?
Középpontban: a petrezselyemgyökér
FODROS KOCKA
Veres István: Menzák ízei
TV-MŰSOR
Szeptember 6-tól szeptember 12-ig
TOVÁBBÁ
Dupla keresztrejtvény, gyerekrejtvény, heti film- és programajánló
