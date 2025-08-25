Miről ír a Vasárnap legfrissebb száma?

Ajánló

A Vasárnap családi magazin legújabb számában:

CÍMLAPON
Tóth Vera magyar énekesnő – Szabó G. László interjúja

VERS MINDENKINEK
Rakovszky Zsuzsa: Feltételes mód

A TERMÉSZET CSODÁI
Fodor Péter fotósorozata a Kárpát-medence csodálatos élővilágáról

HETI HETES
Mi újság? A hét legfontosabb eseményei, röviden

KALENDÁRIUM
Reményik Sándor, Ingrid Bergman és az első magyar dagerrotípia

TÉMA
Felkészülés az iskolára –  Vrabec Mária interjúja Hadas Katalin gyermekpszichológussal

BEMUTATJUK
A Nagyléli-sziget és ökofarm –  Kuklis Katalin cikke

VASÁRNAPI SÉTA
Séta Jókai szülővárosában II. rész – Kuklis Katalin beszámolója

OTT JÁRTUNK
Óvatoskódó fesztiválozóként a Szigeten – Csóka Zsófi útinaplója

80 ÉVE
A sztálingrádi traktorgyár magyar foglya – Olvasóink háborús történetei

LAKBERENDEZŐ
Lakás egy ismeretlennek – Folytatódik Seres Zoltán lakásfelújító sorozata

NAPLÓ
Mayer-Ázsoth Réka: Tükörrel szemben

TERMÉSZETJÁRÓ
A fű és a lágyszárúak birodalmában – Fodor Péter írása

POPKULTÚRA
Így lett kulturális szenzáció az Oreo – Kulcsár Gábor áttekintése

POPKULTÚRA
Egy felvidéki gamer emlékiratai – Kulcsár Gábor jegyzetsorozata

DIVAT
A farmer útja – Szászi Fanni összeállítása

KÖNYVAJÁNLÓ
Száz Pál: Bosnyák képek

MIT FŐZZÜNK?
Középpontban: a füge

FODROS KOCKA
Veres István: Török saláta? Ezme.

TV-MŰSOR
Augusztus 30-tól szeptember 5-ig

TOVÁBBÁ
Dupla keresztrejtvény, gyerekrejtvény, heti film- és programajánló

