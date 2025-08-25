Miről ír a Vasárnap legfrissebb száma?

CÍMLAPON

Tóth Vera magyar énekesnő – Szabó G. László interjúja



VERS MINDENKINEK

Rakovszky Zsuzsa: Feltételes mód



A TERMÉSZET CSODÁI

Fodor Péter fotósorozata a Kárpát-medence csodálatos élővilágáról



HETI HETES

Mi újság? A hét legfontosabb eseményei, röviden



KALENDÁRIUM

Reményik Sándor, Ingrid Bergman és az első magyar dagerrotípia



TÉMA

Felkészülés az iskolára – Vrabec Mária interjúja Hadas Katalin gyermekpszichológussal



BEMUTATJUK

A Nagyléli-sziget és ökofarm – Kuklis Katalin cikke



VASÁRNAPI SÉTA

Séta Jókai szülővárosában II. rész – Kuklis Katalin beszámolója



OTT JÁRTUNK

Óvatoskódó fesztiválozóként a Szigeten – Csóka Zsófi útinaplója



80 ÉVE

A sztálingrádi traktorgyár magyar foglya – Olvasóink háborús történetei



LAKBERENDEZŐ

Lakás egy ismeretlennek – Folytatódik Seres Zoltán lakásfelújító sorozata



NAPLÓ

Mayer-Ázsoth Réka: Tükörrel szemben



TERMÉSZETJÁRÓ

A fű és a lágyszárúak birodalmában – Fodor Péter írása



POPKULTÚRA

Így lett kulturális szenzáció az Oreo – Kulcsár Gábor áttekintése



POPKULTÚRA

Egy felvidéki gamer emlékiratai – Kulcsár Gábor jegyzetsorozata



DIVAT

A farmer útja – Szászi Fanni összeállítása



KÖNYVAJÁNLÓ

Száz Pál: Bosnyák képek



MIT FŐZZÜNK?

Középpontban: a füge



FODROS KOCKA

Veres István: Török saláta? Ezme.



TV-MŰSOR

Augusztus 30-tól szeptember 5-ig



TOVÁBBÁ

Dupla keresztrejtvény, gyerekrejtvény, heti film- és programajánló