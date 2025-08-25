Miről ír a Vasárnap legfrissebb száma?

A Vasárnap családi magazin legújabb számában:
CÍMLAPON
Tóth Vera magyar énekesnő – Szabó G. László interjúja
VERS MINDENKINEK
Rakovszky Zsuzsa: Feltételes mód
A TERMÉSZET CSODÁI
Fodor Péter fotósorozata a Kárpát-medence csodálatos élővilágáról
HETI HETES
Mi újság? A hét legfontosabb eseményei, röviden
KALENDÁRIUM
Reményik Sándor, Ingrid Bergman és az első magyar dagerrotípia
TÉMA
Felkészülés az iskolára – Vrabec Mária interjúja Hadas Katalin gyermekpszichológussal
BEMUTATJUK
A Nagyléli-sziget és ökofarm – Kuklis Katalin cikke
VASÁRNAPI SÉTA
Séta Jókai szülővárosában II. rész – Kuklis Katalin beszámolója
OTT JÁRTUNK
Óvatoskódó fesztiválozóként a Szigeten – Csóka Zsófi útinaplója
80 ÉVE
A sztálingrádi traktorgyár magyar foglya – Olvasóink háborús történetei
LAKBERENDEZŐ
Lakás egy ismeretlennek – Folytatódik Seres Zoltán lakásfelújító sorozata
NAPLÓ
Mayer-Ázsoth Réka: Tükörrel szemben
TERMÉSZETJÁRÓ
A fű és a lágyszárúak birodalmában – Fodor Péter írása
POPKULTÚRA
Így lett kulturális szenzáció az Oreo – Kulcsár Gábor áttekintése
POPKULTÚRA
Egy felvidéki gamer emlékiratai – Kulcsár Gábor jegyzetsorozata
DIVAT
A farmer útja – Szászi Fanni összeállítása
KÖNYVAJÁNLÓ
Száz Pál: Bosnyák képek
MIT FŐZZÜNK?
Középpontban: a füge
FODROS KOCKA
Veres István: Török saláta? Ezme.
TV-MŰSOR
Augusztus 30-tól szeptember 5-ig
TOVÁBBÁ
Dupla keresztrejtvény, gyerekrejtvény, heti film- és programajánló
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.