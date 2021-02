Már kapható a Vasárnap legújabb száma, benne Vasárnapi Asztal Okos Konyhával és 60 oldalas Középiskolai Kalauz melléklet!

TOVÁBBRA IS változatos témák: Tartalma minden szlovákiai magyar családot érint, kiszolgál

TOVÁBBRA IS változatos témák: Tartalma minden szlovákiai magyar családot érint, kiszolgál

* Égető kérdések közt, avagy Miről beszélgessünk, hogy ne nyúljunk darázsfészekbe?

* Szotyolázó: 5 tipp, ha vége a járványnak

* Téma: Tájkép csata után. Megfertőződött, meghalt, eltűntek az ékszerei. Történet egy idősotthonból

* Falukép: Sárosfa

* Ott jártunk: Tesztelnek, szállítanak, segítenek és alkalmazkodnak. Egy rimaszombati mentőorvos mindennapjai

* Kitekintő: Kicsoda ez a bizonyos Alekszej Navalnij, akit Putyin nem nevez nevén?

* Sztárunk Bányai Miklós, a zsandárkézre került betyár a Bátrak földjében, és a nagy Ő-ből lett kis ő Kerekes Vica partnereként a Habban

* Napló: Szalay Zoltán – Négy üres oldal. Mészöly Miklós Családáradásában

* História: Amikor Móricz Zsigmond „nemzetáruló” lett a csehszlovákiai magyar fiatalok dicsérete miatt

* Iskolás: Végh Orsolya vezetői és kommunikációs készségek fejlesztésével foglalkozó tréner, a cseregyerek – rozumieme.si program alapítója, egy alapiskolás, egy gimnazista és egy orvostanhallgató fiú édesanyja osztja meg velünk pálya- és szakmaválasztással kapcsolatos tapasztalatait, dilemmáit

* Uralkodóházak: A monacói hercegek botrányai

* Vasárnap-kvíz

* Tini: A 2020-as Cogito esszéíró verseny egyik győztes írása: a pozsonyi Petrik Zsófia munkája

* Huncutka a Bálint-napjáról mesél. Azt is elárulja, Ki a nyerő. No meg A hét rajzáról sem feledkezik meg! Sőt, nyomozást is indít egy madáretető kapcsán

* Koperta: A dunna, Tavaszra várva, A szemetelésről, Az egyháziak példamutató segítsége, Logisztikai képzésen

* Keresztrejtvény, Félpercesek, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, heti tv-műsor február 26-ig.

* Lelki fröccs: A szomszéd fűje meg a lélek batyuja

* Mit jósolnak a csillagok február 22-ig?

+ Vasárnapi Asztal Okos Konyhával A tartalmából: * A bécsi szelet és a rántott hús története * A tél zöldsége: káposzta * Tészta, a böjti étel * Így lesz ropogós a kihűlt rántott hús * Farsang végén, böjt elején * Farsang végi lakoma * Saláták nem csak vegánoknak! * Zsófia farsang végi konyhája * Káposztás ételek a nagyvilágból * Desszert egzotikus gyümölcsökkel * Különleges aprósütemények * Süssünk pogácsát!

+ + Középiskolai Kalauz + 60 oldalon Az alapiskolák végzőseinek, szüleiknek és tanítóiknak megsegítésére, a magyar tanítási nyelvű középiskolák bőséges információival, szakmai útmutatásokkal a pályaválasztáshoz