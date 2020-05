Már kapható a Vasárnap legújabb száma!

TOVÁBBRA IS változatos témák: Tartalma minden szlovákiai magyar családot érint, kiszolgál

* Mit hozott a korona? Avagy Észrevenni a jó dolgokat, és hálásnak lenni értük

* Szotyolázó: Az 5 legfiatalabb ország

* Téma: Teremtett lélek se ki, se be. Enyhítik a korlátozásokat, de az idősotthonok lakói továbbra is elszigetelve maradnak. Mit tehetünk, ha családtagunk ilyen helyen él?

* Szemszög: Üveggyöngyök, avagy A Föld sóhaja. Sztakó Zsolt írása

* Ami foglalkoztat: Pénzt a két szép szemünkért? Mi is az alapbér, és miért szorgalmazza a pápa?

* Vírusinfó: Koronán innen és túl. Az élettér újragondolása egy lakberendezővel

* Vásártér: Megnéztük a bezárt pozsonyi Miletics-piacot. Mire odaértünk, ki is nyitott

* Írtunk róla: Mi van Améliáékkal? Négy kis harcos, akik gerincvelői eredetű izomsorvadásban (SMA) szenvednek, és csak a világ legdrágább gyógyszere mentheti meg őket

* Sztárunk Jókai Ági színésznő. Elsőként tette közzé receptgyűjteményét Mit főzzek karantén idején? címmel. Karanténkonyha. Hogy mi áll mögötte?

* Napló: Molnár Miriam – Élet New Yorkban, koronával

* Mese: Benőke és Hanga, a kétnyelvű testvérek izgalmas és tanulságos törtélnete, 5. rész

* Sorsok: Karanténba zárva

* Világ: Képes összeállítás arról, milyenek lettek a világvárosok a járvány kitörését követően

* Újraolvasó: Elmés utazások, utazós regények elmés sora

* Életmód: Így erősítsünk otthon

* Huncutka otthon tanul. Azt is elárulja, Ki a nyerő. No meg A hét rajzáról sem feledkezik meg, és játékra is invitál.

* Koperta: Ad Lesz Vasárnap a járvány után!, Ad Félpercesek, Az ellopott idő, Ügyeskedők vészhelyzetben, Ha öreg…, Kedves Vasárnap!

* Keresztrejtvény, Félpercesek, Olvasóink SMS- és apróhirdetései, heti tv-műsor május 29-ig.

* Lelki fröccs: Döntés

* Mit jósolnak a csillagok május 29-ig?

* Mire használjuk a marha egyes részeit?

* Az omlós marhahús

* Ne essünk pánikba a konyhában!

* A hónap menüje

* Tápláló fogások

* Ha nincs otthon élesztő

* Zsófia májusi konyhája

* Egészséges Buddha-tálak

* Egészséges édesek

* Csupa krém torták

* Vitalizáló keverékek

