Életút a VASÁRNAPBAN: Az író és a néma Angyal

Tudta ugyanis, hogy Görgey Artúr rendkívül nehéz sorsú ember volt, és attól félt, az ő gyermekére is ez vár majd. Nem is volt könnyű sorsa a később költővé, majd íróvá vált fiának, de sokkal könnyebb, mint felmenőjének, a híres tábornoknak.

Első verseskötete Sík Sándor, a nagy katolikus költő tanácsára azonban már Görgey Gábor néven jelent meg, s bár később a hivatalos papírokban is így szerepelt, családtagjai és legbensőségesebb barátai számára megmaradt Arthurnak. Özvegye, Iván Ildikó opera-énekesnő, a budapesti Zeneakadémia tanára is így emlegeti, amikor nem sokkal az író életének 93. esztendejében, ez év áprilisában bekövetkezett halála után róla beszélgetünk. Görgey Gábor nevét a szlovákiai közönség is jól ismeri, hiszen világszerte játszott komédiáját, a Komámasszony, hol a stukker?-t huszonöt éve játsszák Martin Huba és Emília Vášáryová egykori növendékei, akik annak idején vizsgaelőadásként mutatták be a darabot, ma pedig a pozsonyi Astorka Színházban adják páratlan sikerszériát jegyezve.

Mennyire szerette Görgey Gábor a solymári házat, ahol együtt éltek? Szép, harmonikus házasság volt az övék, ennek ellenére érezte-e valamelyikük a harminc év különbséget? Meg kellett küzdeniük a szerelmükért? Szemükre vetette valaki a nagy korkülönbséget? Mikor tört meg Görgey egészsége – nem sokkal azután ugyanis, hogy átlépte a kilencvenet, azt mondta, százéves koráig szeretne élni. Két könyvön dolgozott párhuzamosan, sikerült mindkettőt befejeznie?

